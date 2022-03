Jego zdaniem jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na przedterminowe wybory, to Platforma Obywatelska zagłosuje za tym. - Podobnie, jak inne partie opozycyjne – mówi prezes Porozumienia. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy czuje sentyment do Zjednoczonej Prawicy, jej gość odpowiada: - Jeśli za czymś tęsknię, to za dobrym rządem, a taki rząd może powstać po następnych wyborach i nie wcześniej. Pytany o swoje słowa dot. tego, że „w takiej ZP mógłby się zmieścić”, Jarosław Gowin zapewnia, że słowa te były podszyte ironią, a jego drogi z byłym obozem rozeszły się „definitywnie”. - PiS dziś udaje normalną, zachodnioeuropejską centroprawicę. W rzeczywistości obrali kurs na narodowy populizm. Szkoda – komentuje były wicepremier i minister. Przyszłe koalicje z Polską 2050 i PSL? – O ile rozmowy z PSL-em rzeczywiście się toczą, bliskość programowa jest duża, o tyle Szymon Hołownia na razie jednoznacznie deklaruje chęć samodzielnego startu. Trzeba to stanowisko uszanować – komentuje prezes Porozumienia.

Jarosław Gowin przyjął do swojego domu uchodźców

- Tak – odpowiada Gość Radia ZET, pytany przez prowadzącą o to, czy przyjął pod swój dach uchodźców. Pozostaną dłużej? - Wydaje mi się, że jest to koniecznością – ocenia polityk. Gowin zdradza, że jest to rodzina opiekująca się chorym dzieckiem, dlatego wszyscy przyjechali do Polski.

Gość Radia ZET uważa, że zarówno Polska, jak i NATO powinny przygotowywać się tak, jakby interwencja sojuszu była konieczna, choć – jego zdaniem – w najbliższych latach, ani Polsce ani NATO nic nie grozi. Pytany o embargo na rosyjskie surowce, Jarosław Gowin odpowiada, że „jest problem z ropą, ale ona ma to do siebie, że jest płynna, w każdym tego słowa znaczeniu i można ją dostarczać statkami”. - Droższe, ale wszyscy musimy mieć świadomość, że sankcje wobec Rosji będą każdego z nas kosztować. Każdego Jana Kowalskiego, każdą Marię Malinowską – dodaje. Zdaniem polityka, na forum UE powinny być wprowadzone takie rozwiązania, jakie polski rząd chce wprowadzić na naszym rynku paliw. - Solidarność z Ukrainą musi kosztować też każdego Hansa Schmidta, czy każdego obywatela UE – zaznacza. Zdaniem Jarosława Gowina, Władimir Putin wpisuje się w wielowiekową tradycję Rosji – „samodzierżawia i tradycję władzy autorytarnej”. - Szkoda, że Europa dostrzegła to dopiero teraz. My, w Polsce nie mieliśmy od lat co do tego wątpliwości – ocenia Gość Radia ZET.

Korekta Polskiego Ładu, czyli tzw. tarcza antyputinowska? - W przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się stypa i pożegnanie tego potworka legislacyjnego – komentuje były wicepremier. Jego zdaniem trzeba dokonać korekty tych rozwiązań, które określają udział samorządów w podatkach. - Porozumienie wraz z PSL zaproponowało wzrost udziału samorządów w podatku PIT i CIT. Proponujemy, by samorządy po raz pierwszy mogły mieć udział w podatku VAT. W ten sposób straty wynikające z Polskiego Ładu, teraz z nowego rozwiązania, byłyby samorządom zrekompensowane – mówi Jarosław Gowin.

Były wicepremier i minister zdradza również, że wielokrotnie przestrzegał Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Wielokrotnie przed współpracą z Fideszem. - Powołując się na moją rozmowę z byłym węgierskim komisarzem, kiedyś prawą ręką Orbana. On mnie przestrzegał, że Orban podjął decyzję o sojuszu z Rosją i zawsze stanie po ich stronie – opowiada Gowin. Jego zdaniem niedzielne wybory na Węgrzech wygra Viktor Orban.

RadioZET/MA