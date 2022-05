Zdaniem Gościa Radia ZET „nie można wszystkim pomagać”. - Jeśli trzeba pomóc kredytobiorcom to tym, którzy mają mniejsze dochody. Trzeba by to zrobić przez pewne ulgi podatkowe. Od pewnej sumy dochodów np. obniżyć spłatę – proponuje Gronkiewicz-Waltz. Jej zdaniem, jeśli ktoś zarabia mało, to powinno się mu obniżyć oprocentowanie kredytu, musiałyby się zgodzić na to banki, a państwo dopłacałoby lukę. Narodowy Bank Polski kontra rząd ws. wakacji kredytowych dla wszystkich? - NBP wzięło się trochę bardziej do roboty i robi to, co powinno i walczy trochę bardziej z inflacją – uważa gość Beaty Lubeckiej. Dopytywana o to, czy Adam Glapiński się „wyjastrzębił”, Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiada: - Za dużo powiedziane, może słucha więcej doradców, a wcześniej robił politykę.

Pytana o to, co ona by zrobiła jako prezes NBP, by obniżyć inflację, była szefowa Banku Centralnego komentuje, że zatrudniłaby w NBP od ręki jak najlepszych specjalistów i zrobiła burzę mózgów. - Sama bym nie wymyśliła – przyznaje. Zdaniem Gościa Radia ZET inflacja może być jeszcze wyższa, a wszystko przez 6 lat „dość kompromitującej postawy” prezesa Glapińskiego. - Nie zapobiegł inflacji. Albo nie słucha się doradców, albo miał złych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Narodowy Bank Polski powinien emitować obligacje oprocentowane na poziomie inflacji? - To byłoby dużo bardziej atrakcyjne [niż obligacje w Ministerstwie Finansów – red.]. Uważam, że na dłuższy okres, niż na 2 lata – 5 lat, żeby ludzie trzymali pieniądze, a inflacja zmniejszyła się jak najszybciej – ocenia Gronkiewicz-Waltz. Dodaje, że wolałaby zainwestować w obligacje NBP, niż obligację rządu.

Była prezydent Warszawy i prezes NBP przyznaje, że sama spłacała kredyt w latach 90. i wtedy były dużo wyższe odsetki. - Wszystkie pieniądze, które zarobiłam w NBP, a miałam godziwą pensję – [przeznaczyłam na kredyt – red.], spłaciłam wcześniej – mówi Gość Radia ZET. 3 mln złotych oszczędności i 600 tys. złotych ulokowane w funduszach? - Już nie mam 600 tys. funduszy, bo przestały przynosić dochód – przyznaje Hanna Gronkiewicz-Waltz.

RadioZET/MA