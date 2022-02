Polityk PO podkreśla, że Rosja chce zniszczyć wolny świat, przywołuje imperialne analogie swojej historii, więc „musimy bardzo twardo powiedzieć: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. - Muszą być bolesne sankcje, które będą wprowadzone od poniedziałku. Muszą zaboleć każdego Rosjanina – apeluje były szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem bezwzględnie należy wykluczyć Rosjan z systemu Swift, wykluczyć rosyjskich sportowców z jakiegokolwiek udziału w imprezach sportowych. - Ponad 50 proc. Rosjan wspiera Putina i akceptuje agresję na Ukrainę. Są poddawani propagandzie, która buduje sowiecko-imperialne przekonania. Oni muszą wszyscy czuć, co robi Rosja – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Schetyna zaznacza, że „nie będzie tak, że przygotujemy pakiet sankcji, on będzie przyjęty, a Putin wycofa się z agresji na Ukrainę”. - My musimy myśleć w perspektywie tygodni, miesięcy, a może i lat – zaznacza Gość Radia ZET. Były minister spraw zagranicznych tłumaczy, że wyprowadzenie Rosji z systemu Swift będzie bardzo bolesne, ale dodaje, że jest to konieczne.

„Ukraina do NATO – to ten czas i to miejsce. Polska powinna być nadawcą apelu”

Zdaniem polityka PO w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będzie eskalacja konfliktu i to są – jego zdaniem – kluczowe godziny. - Putin zrobi wszystko, by zająć Kijów, wyeliminować rząd i prezydenta – mówi Grzegorz Schetyna. - Myślę, że następne spotkanie RE będzie w niedzielę i wszyscy będą przyglądać się jak eskaluje sytuacja. Nie widzę możliwości, by Europa nie zdecydowała się na jeszcze twardsze sankcje – ocenia Gość Radia ZET. Schetyna zaznacza również, że „powinniśmy bardzo twardo otworzyć Ukrainie drogę przystąpienia do NATO”. - To jest ten czas i to miejsce. Polska powinna być nadawcą takiego apelu. To dziś niezbędne, by pokazać, że Ukraina traktowana jest jako część wolnego świata – podkreśla gość Beaty Lubeckiej.

