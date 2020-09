- Nad tym trzeba się bardzo poważnie zastanowić. To jest ostatni etap rozmowy o tym, co potrzebne jest dziś opozycji – ocenia gość Radia ZET Grzegorz Schetyna, pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Platformie Obywatelskiej potrzebny jest rebranding.

- Pierwszym krokiem jest integracja wewnątrz PO. Koniec dyskusji – mówi były przewodniczący Platformy. Jego zdaniem PO musi „ustawić” relacje wewnątrz partii, potem wewnątrz Koalicji Obywatelskiej tak, by były one „dobre” i „przejrzyste”. Schetyna uważa, że należy dyskutować o federacji ugrupowań, które tworzą dziś Koalicję Obywatelską, ale to nie wystarczy, żeby wygrać wybory. - Musimy budować relacje z tymi, z którymi będziemy budować wspólne listy – mówi gość Radia ZET. Pytany o zmianę na stanowisku szefa jego partii, polityk Platformy odpowiada: - Rebranding, rozmowa o tych zmianach… ja jej nie wykluczam, ale uważam, że to podsumowanie etapu budowy nowej Koalicji i nowej PO. Grzegorz Schetyna podkreśla, że Platforma powinna zająć się najpierw relacjami wewnątrz własnej partii, następnie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej a następnym krokiem powinna być budowa nowego wizerunku.

"Neumann ma wielkie doświadczenie"

Dopytywany o Sławomira Neumanna, w kontekście nowego szefa klubu, gość Radia ZET odpowiada, że ten ma wielkie doświadczenie i zaznacza, że jego współpraca z Neumannem była bardzo dobra. Człowiek z zarzutami? - Dziś, często przy partyjnej polityce prokuratury i Zbigniewa Ziobry, zarzuty to bardzo prosty sposób na wykluczenie kogoś z życia publicznego – komentuje polityk.

Schetyna: Byłem w Polsce i troszeczkę poza

- W Polsce i troszkę poza Polską. Troszeczkę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku poza Polską. Byłem niedaleko. Jeździliśmy po najbliższej okolicy. Czechy też– mówi Grzegorz Schetyna, pytany o swoje wakacje.

Grzegorz Schetyna o krytyce ze strony Donalda Tuska: On może więcej. Życzę nam, żebyśmy potrafili wyciągać z tego wnioski

- On jest założycielem Platformy Obywatelskiej i rzeczywiście może więcej w kwestii krytyki i oceny – mówi gość Radia ZET Grzegorz Schetyna, pytany w internetowej części programu o Donalda Tuska, który krytykuje opozycję. Zdaniem gościa Beaty Lubeckiej, nie wynika to ze złej woli czy dystansu do Platformy. – On chce być obecny w polskiej polityce przynajmniej jako ta osoba, która jest słuchana i z której wypowiedzi wyciągane są wnioski – ocenia były szef partii. - Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili z tego czerpać i wyciągać wnioski – komentuje Schetyna.

"Musimy zacząć od PO"

- Musimy znaleźć porozumienie, musimy znaleźć relacje między środowiskami opozycyjnymi, bo jeżeli tego nie zrobimy, to damy PiS-owi władzę kolejny raz – apeluje polityk Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem w polskiej polityce brakuje zaufania i relacji, które mogą opierać się na otwartości. - To ciągle jest możliwe i musimy zacząć od PO – mówi Grzegorz Schetyna.

"To jeden, wielki skok na publiczną kasę, robiony bez żenady"

Pytany przez słuchacza o to, czy ktoś z jego rodziny zasiada w zarządzie spółki Skarbu Państwa, gość Radia ZET komentuje, że absolutnie nie. - Uważam, że trzeba tu być jak żona Cezara – dodaje. Jego zdaniem to, co robi PiS jest „jednym, wielkim skokiem na publiczną kasę, robionym bez żenady”. - Hulaj dusza, piekła nie ma – ocenia Schetyna.

RADIOZET/MA