- To, co PiS chce zrobić z sytuacją na granicy jest absolutnie polityczno-partyjne – uważa Gość Radia ZET, były szef MSWiA oraz MSZ Grzegorz Schetyna.

. Jego zdaniem rządzący „chcą tę sprawę wykorzystać, by zbudować poparcie, bo wiedzą, że kwestia nielegalnej migracji pomogła im wygrać wybory w 2015 roku”. – PiS chce to samo dziś powtórzyć, wykorzystać zagrożenie granic. To paliwo wyborcze – ocenia polityk PO. - Mam wrażenie, że PiS nie jest zainteresowany, żeby tę sprawę zakończyć – dodaje Schetyna.

„Spotkanie europejskich ministrów trzeba przyspieszyć”

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jak w takim razie rozwiązać konflikt na granicy, były szef MSZ odpowiada, że „problem na polsko-białoruskiej granicy zostanie rozwiązany wtedy, kiedy zwycięży dyplomacja i skuteczna polityka zagraniczna”. - Nie tylko blokada granicy i blokowanie przejść, ale przede wszystkim mądra polityka zagraniczna – podkreśla Gość Radia ZET. Jego zdaniem nasz minister spraw zagranicznych „powinien być w Brukseli oraz w europejskich stolicach i budować poparcie dla polskiej polityki w tej kwestii”. Spotkanie europejskich ministrów dopiero w przyszłym tygodniu? - Trzeba to przyspieszyć i musimy to zrobić, ale jeśli nie ma głosu polskiego szefa MSZ, Polska nie ma inicjatywy, to przecież nikt nie będzie się wpychał i wymuszał poparcie – uważa Grzegorz Schetyna. Były szef MSZ podkreśla, że Polska musi być aktywna dyplomatycznie i „budować w Unii Europejskiej wsparcie dla procesu obrony wschodniej granicy UE”.

Pytany przez prowadzącą o to, czego dowiedział się na wczorajszym specjalnym posiedzeniu Sejmu, dotyczącym sytuacji na granicy, polityk PO odpowiada: - Najkrócej powiedziałbym, że niczego. - To nie była debata po to, żeby się czegoś dowiedzieć. To był spektakl propagandowo-państwowy, pokazujący, że rząd wszystko kontroluje – ocenia Schetyna. Jego zdaniem „cały anturaż spotkania, informacje i zapowiedzi, że jesteśmy w szczególnym miejscu pokazuje, że PiS chce politycznie, wyborczo, wewnętrznie wykorzystać to, co dzieje się na wschodniej granicy”.

RadioZET/MA