- To wszystko jest postawione na głowie. Jak całe państwo PiS. To państwo PiS w pigułce. Najchętniej PiS wszystko przerzuciłby na samorządy i zrzucił z siebie całą odpowiedzialność – mówi Gość Radia ZET Grzegorz Schetyna, pytany o to, dlaczego samorządowcy z PO nie chcą pomagać rządowi w dystrybucji węgla.

Zdaniem polityka Platformy, samorządy nie są od tego, bo to państwo musi zapewnić trwałe, stałe dostawy węgla. Gość Bogdana Rymanowskiego uważa, że jeśli rząd poważnie chciałby potraktować samorządy, to rozmawiałby z nimi na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a nie przez media. - Rząd chce przekonać opinię publiczną, że to nie oni są winni sytuacji z węglem, tylko samorządy, które nie chcą go rozwozić po domach. To absurdalne – podkreśla Grzegorz Schetyna.

Dopytywany przez gospodarza programu o to, czy węgla będzie pod dostatkiem, jak Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, były szef partii zapowiada: - Tak, nie będzie kłopotu z dostawami węgla. - Trzeba to egzekwować od obecnych rządzących – dodaje.

Czy prąd będzie tańszy, jak Polacy wybiorą PO? - Tak, zdecydowanie tak, to jest zobowiązanie – zapewnia Gość Radia ZET. Zdaniem Schetyny prąd musi być tańszy, a rosnące ceny muszą być blokowane przez politykę państwa. - Państwo jest po to, by gwarantować bezpieczeństwo, także energetyczne – zaznacza polityk Platformy. - Musimy przygotować ochronę dla mieszkańców. Trzeba się dobrze zastanowić, w jaki sposób uderzyć w marżę firm – komentuje Schetyna.

„Możliwe są najbardziej czarne scenariusze i świat musi być na nie gotowy”

Były szef MSZ ocenia, że jeśli chodzi o wojnę, to „możliwe są najbardziej czarne scenariusze i świat musi być na nie gotowy”. - W tym szaleństwie dyktatora, który traci poczucie pewności siebie, którego rzeczywistość demoluje cały światopogląd, rzeczywistość go upokarza, wielka kompromitacja – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany o to, czy możliwym jest, że osoby należące do władz Ukrainy wydały zgodę na zamach, w którym zginęła córka Dugina, Grzegorz Schetyna odpowiada, że ta informacja jest „szokująca” i dodaje, że ma do niej dystans. Kijów ma prawo do takich działań? - Oczywiście nie. Ale nie chcę dziś jednoznacznie stwierdzić, bo Kijów nie potwierdza – komentuje polityk.

Krótka piłka – tak czy nie?

Grzegorz Schetyna bierze również udział w krótkim teście na szczerość.

- Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata? – pyta Rymanowski.

- Tak – ocenia Schetyna.

- Żona rządzi w domu państwa Schetynów? – pyta prowadzący.

- Tak – zapewnia Gość Radia ZET.

- Trzaskowski premierem przyszłego rządu opozycji? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada polityk PO, po chwili zastanowienia.

- W polityce cel uświęca środki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Grzegorz Schetyna.

- Czy ma pan 100 proc. zaufanie do Donalda Tuska? – pyta dziennikarz.

- Tak – deklaruje były szef Platformy.

Grzegorz Schetyna: Donald Tusk ma w ręku kierownicę. Jest szybkim kierowcą

Kiedy Schetyna widział się ostatni raz z Tuskiem? - Kilkanaście tygodni temu, może kilka tygodni temu. Jesteśmy w trochę innych miejscach. On ma dziś całą politykę i całą opozycję na głowie. Ma w ręku kierownicę. Jest szybkim kierowcą – mówi były szef PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Jego zdaniem, lider Platformy wie, jak wygrywać z PiS i jak mało kto rozumie polską politykę. - Został wybrany przewodniczącym, a teraz wszystkie ręce na pokład. Wszyscy wspieramy, żeby wygrał wybory w przyszłym roku – zapewnia gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany przez słuchacza o to, do jakiego króla porównałby Donalda Tuska, Grzegorz Schetyna odpowiada, że do Bolesława Chrobrego.

Schetyna: Partie opozycyjne nie powinny ze sobą rywalizować

- Jak słyszę dziś od przedstawicieli partii opozycyjnych – jedna lista jest coraz trudniejsza. Szanse są malejące – ocenia Grzegorz Schetyna, pytany o wspólną listę opozycji. Polityk PO uważa, że partie opozycyjne nie powinny ze sobą rywalizować. - Przeciwnikiem jest PiS. Odbieranie sobie głosu wsparcia, niebudowanie zaufania między ugrupowaniami opozycyjnymi źle się skończy – mówi Gość Radia ZET.

RadioZET/MA