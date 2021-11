- Wszystkie elementy, które są w Ładzie wymienione dla rolnictwa, ja mam to sprawnie wdrożyć – podkreśla polityk PiS. Pytany przez Beatę Lubecką o to, jak to się stało, że wcześniej zawieszony w prawach członka partii polityk został teraz wicepremierem i ministrem, Kowalczyk komentuje: - Gdybyśmy tak po każdym głosowaniu i po każdych decyzjach się rozchodzili, to już by było 360 partii w Sejmie. Henryk Kowalczyk został zawieszony za głosowanie przeciwko „Piątce dla zwierząt”, popieranej przez Jarosława Kaczyńskiego. Nowy minister rolnictwa uważa, że tzw. Piątka Kaczyńskiego „nie była do końca przemyślanym pomysłem”. – Ja na pewno nie będę jej reanimował – deklaruje jasno Gość Radia ZET.

Wzrost stóp procentowych? - To jest interwencja na ten moment potrzebna – ocenia wicepremier. - Mamy inflację z rożnych przyczyn i nie sądzę, by nagły, mocny wzrost stóp procentowych osłabił ją, ale może ostudzić gospodarkę – dodaje. Zdaniem polityka PiS, na inflację trzeba patrzeć również z perspektywy wzrostu wynagrodzeń. - Jeśli wzrost wynagrodzeń jest dużo szybszy, niż inflacja, to jest to w porządku. Ludzie mają więcej pieniędzy. Jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni – wylicza Gość Radia ZET.

Adam Glapiński? „Dla mnie jest znakomitym prezesem”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Adam Glapiński ma szansę na drugą kadencję w NBP, Kowalczyk odpowiada: - Dla mnie jest znakomitym prezesem. Zdaniem wicepremiera, Glapiński do tej pory „prowadził bardzo dobrze Narodowy Bank Polski, podniosły się rezerwy złota, bank przynosi corocznie zyski, a polityka monetarna prowadzi do rozwoju gospodarczego”. Adam Glapiński najgorszym prezesem NBP według „Global Finance”? - Instytucje międzynarodowe byłyby dla mnie autorytetem, jakby przewidywały kryzys finansowy roku 2008 czy przewidywały to, co się dzieje w okresie pandemii – komentuje Henryk Kowalczyk. Jego zdaniem podważanie kompetencji prezesa Glapińskiego jest nie na miejscu. Gość Radia ZET podkreśla, że „mamy po pandemii znakomity wzrost gospodarczy, jeden z największych w Europie i to powinniśmy docenić”.

Wicepremier: Myślałbym o kompensacji za ceny energii dla najuboższych

Pytany o „tarczę inflacyjną”, zapowiadaną przez rzecznika rządu, wicepremierem komentuje, że jest to „potencjalne wyrównywanie dochodów lub redukcja kosztów, jeśli gdzieś są ponad miarę”. - Myślałbym tu o pewnej kompensacji dla najuboższych za ceny energii, bo to niestety jest poza polityką krajową – cena gazu, czy cena energii elektrycznej związana z emisją CO2, opłatami za emisję – mówi wicepremier Henryk Kowalczyk. Podkreśla, że „mogłaby być taka kompensacja za ceny energii dla najuboższych, którzy mają niezbyt duże zarobki”.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA