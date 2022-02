Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy nową szefową resortu będzie obecna prezes ZUS, Gość Radia ZET odpowiada: - Tego nie mogę mówić. Polityk PiS zapowiada, że ministra/minister finansów poznamy za „max 2 tygodnie”. - Pewnie przez te parę dni nie uda się od razu powołać, każdy musi się zastanowić. Propozycje od premiera spływają, pewnie może do wielu osób – komentuje wicepremier.

Kowalczyk o dymisji Niedzielskiego: Pytanie, czy chce dalej pracować

Adam Niedzielski odchodzi? - To jest do niego pytanie, czy zostaje czy nie, czy chce dalej pracować – mówi minister rolnictwa. W jego ocenie nie ma powodów, by obecny szef resortu zdrowia rezygnował. - Przez ostatnie lata ogromny wysiłek miał przy tej pandemii – dodaje Kowalczyk.

Rekonstrukcja rządu? Henryk Kowalczyk zapewnia, że nie jest przewidywana „żadna rekonstrukcja rządu w szerszym zakresie”.

Premier i minister rolnictwa nie pojadą do protestujących rolników. Henryk Kowalczyk: Do tanga trzeba dwojga

- Nie pojadę do rolników. Nie widzę powodów. Spotykałem się z liderem i przedstawicielami AgroUnii. Ulica i skrzyżowania to nie jest miejsce do rozmów – mówi Gość Radia ZET Henryk Kowalczyk, pytany o protest rolników. Wicepremier i szef resortu rolnictwa zapowiada, że również Mateusz Morawiecki do nich nie pojedzie. Pytany przez Beatę Lubecką o to, gdzie jest ta poprawa relacji z rolnikami, którą zapowiadał na początku swej kadencji, Kowalczyk komentuje: - Co ja mogę zrobić, jak do tanga trzeba dwojga?. Dodaje, że z Michałem Kołodziejczakiem spotykał się już wielokrotnie. - I tak jest deklaracja, że my nic nie robimy – mówi minister. - To, że pan Kołodziejczak chce startować do wyborów parlamentarnych, to prawdopodobnie jest to główny motyw wszelkiego rodzaju strajków. Znam tę historię z poprzednich lat – komentuje Gość Radia ZET.

Kowalczyk zapewnia, że rząd PiS robi dla rolników co w ich mocy. - Robimy to, co jest w naszej możliwości na maxa. Niemożliwych rzeczy nie można od nas oczekiwać. Świadomi i rozumni rolnicy to wiedzą – ocenia minister. Dopytywany o ceny nawozów, Gość Radia ZET zapewnia, że nie ma możliwości ich obniżenia. - To jedyna rzecz, której nie możemy zrobić. To jedyny niezrealizowany postulat. To nie jest tak, że od wyjazdu rolników na drogę można zmniejszyć ceny nawozów – dodaje.

„Jeśli chce się z siebie zrobić bohatera, to się mówi, że jest się inwigilowanym Pegasusem"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie oburza go to, że lider ruchu rolniczego mógł być inwigilowany Pegasusem, Henryk Kowalczyk odpowiada: - Mógł, wiele osób zaczyna mówić, że mógł, a ostatnio okazało się, że nikt był inwigilowany. Minister ocenia, że „jeśli chce się z siebie zrobić bohatera, to się mówi, że jest się inwigilowanym przez Pegasusa”. – Nawet jeśli byłem podsłuchiwany, to oznacza to, że sąd wyraził na to zgodę. Przy jakiejś okazji, być może. Tak każdy powinien do tego podchodzić - uważa Gość Radia ZET.

