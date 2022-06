Ceny węgla? Lider Polski 2050: Działa mafia węglowa

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jaką Polska 2050 ma receptę na wysokie ceny węgla, jej lider wylicza: - 1. Natychmiast państwo powinno się zorientować, że działa w nim mafia węglowa, z kopalni wyjeżdża po 1 000 złotych, a w detalu jest po 3 000 złotych. – 2. Natychmiast uruchomić pieniądze z KPO i zacząć prowadzić szeroki program wymiany źródeł ciepła w polskich domach – mówi Hołownia. Jego zdaniem za kilkadziesiąt miliardów złotych można wymienić wszystkie kopciuchy w Polsce. - 3. Państwo powinno tak zbudować system, by ludzi było stać na wkład własny – dodaje. Gość Radia ZET uważa, że trzeba natychmiast rzucić wszystkie siły i środki, by pomóc ludziom tu i teraz, „więc być może dopłaty”, trzeba zlikwidować mafię węglową, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której ludzi będzie stać na zakup węgla, trzeba wymienić źródła ciepła. Polityk uważa, że dziś rząd „inkasuje ponad 40 mld złotych więcej od Polaków z powodu inflacji”.

Ceny paliw? Hołownia: Apel do Obajtka, by natychmiast zrezygnował z części dochodów. Paliwo tańsze o 1,5 złotego

- Pytanie do Obajtka: dlaczego Orlen znów ma rekordowy zysk, a ceny na stacjach są, jakie są? Coś się tu nie zgadza – odpowiada Szymon Hołownia, pytany o ceny paliw. Gość Radia ZET apeluje do prezesa Orlenu, by „natychmiast w porozumieniu z premierem zrezygnował z części dochodów, które czerpie dziś z drożyzny i drenuje kieszenie Polaków”. – Żeby doprowadził do tego, by ceny benzyny były o duże kilkadziesiąt groszy, jeśli nie 1,5 złotego niższe – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Renew Europe nie poprze wniosku o odwołanie szefowej KE

- Wczoraj Michał Kobosko odbył rozmowę z szefostwem ALDE i Renew Europe. Powiedział jasno i wyraźnie, że to osłabianie integracji europejskiej, osłabianie pozycji UE i powinni się z wniosku wycofać – tak z kolei Szymon Hołownia komentuje wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen i zapewnia: - Renew Europe nie poprze tego wniosku.

Szymon Hołownia o jednej liście opozycji: Jeszcze nikt mnie nie przekonał, że to narzędzie, którym można wygrać z PiS

- Dziś to rozwiązanie niesie wiele ryzyk – mówi Szymon Hołownia, pytany o jedną listę opozycji. Gość Radia ZET dodaje: - Nikt mnie do tej pory nie przekonał, że jest inaczej, że jedna lista jest narzędziem, którym można wygrać z PiS. Lider Polski 2050 uważa, że temat jednej listy to „fetysz polityczny, który krąży dziś po warszawskich salonach”. - Ludzi to nie interesuje – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Pytany o legalny dostęp do aborcji do 12. Tygodnia ciąży, Hołownia odpowiada: - Umówiliśmy się w Polsce 2050, że nie będą naszymi postulatami sprawy światopoglądowe. Polityk dodaje, że ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez Polaków w referendum.

Czy Szymon Hołownia składał Rafałowi Trzaskowskiemu propozycję stworzenia „antytuskowego frontu”? - Nie złożyłem takiej propozycji – zapewnia Gość Radia ZET. Zaznacza, że absolutnie nie ma żadnego pomysłu na front antytuskowy. - Żaden front „anty” dziś nie przejdzie. Jeśli miałby powstawać front, to powinien być ku czemuś – uważa Szymon Hołownia.

Nie będzie sobotniej debaty liderów. Hołownia: Były opory

- To się nie wydarzy. Wczoraj odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym zostało ustalone, że nie odbędzie się w tym terminie, czego żałuję – mówi Szymon Hołownia, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o sobotnią debatę liderów. - Wszyscy liderzy wyrazili gotowość, później zaczęły się kłopoty z terminami. Wczoraj pojawiły się poważne wątpliwości ze strony naszych partnerów dotyczące formuły – opisuje lider Polski 2050. Zaznacza, że jego formacja była zdecydowana na merytoryczną dyskusję z zaprezentowaniem propozycji i dodaje, że „były opory niezwiązane z tym, że ktoś nie chce rozmawiać, tylko z tym, że to może za wcześnie”. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle taka debata się odbędzie.

RadioZET/MA