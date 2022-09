Rzecznik partii rządzącej wymijająco odpowiada, że „o tym, kto i czy zasili rząd będzie decydować kierownictwo PiS i pan premier, bo to on dobiera sobie współpracowników”.

- Ale powie pan: zaprzeczam, że Jacek Kurski będzie ministrem cyfryzacji? – dopytuje gospodarz programu.

- W PiS wielu nosi buławy w plecakach, żadna funkcja nie jest dana raz na zawsze, ale nie ma sensu prowadzić teraz tych domniemań. Niestety nic pan ze mnie nie wyciągnie – komentuje polityk.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że z Jackiem Kurskim zna się od lat i dodaje: - Nawet zdarzyło mi się być w składzie sądu koleżeńskiego, który dokonywał kiedyś rozstania Jacka z PiS, co sobie wzajemnie czasem wypominamy.

- Z jakiego powodu wychodził uśmiechnięty z Nowogrodzkiej? – pyta Rymanowski.

- Jacek zawsze jest osobą dość optymistycznie nastawioną do życia. Nie ma nic dziwnego, że spotkał się z prezesem PiS. Tam tych spotkań dziennie jest bardzo dużo – mówi Fogiel.

Rekonstrukcja rządu? „Jest jak wahadło”, „żadne decyzje nie zapadły” oraz „jesteśmy jak monolit”

- Żadnych planów w tym momencie nie ma. Żadne decyzje nie zapadły – zapewnia Gość Radia ZET. Jego zdaniem „rekonstrukcja jest jak wahadło - regularnie wraca w debacie publicznej”. Radosław Fogiel dodaje, że oczywiście zawsze mogą zdarzyć się jakieś drobne zmiany, ale podkreśla, że „projektu pt. rekonstrukcja nie ma”. Wymiana Mateusza Morawieckiego? - Premier, nie wiem czy jest szczęśliwy, ale na pewno jest zapracowany – kieruje pracami rządu, spotyka się z Polakami. Prezes PiS mówił w wywiadzie, że nikt nie zamierza zmieniać premiera przed wyborami. To aktualne – zapewnia rzecznik PiS, który dodaje, że przed partią rządzącą jest wiele wyzwań. - Zajmujemy się pracą, a nie rozgrywkami personalnymi, jak to opozycja ma w zwyczaju. Jesteśmy jak monolit, który podąża twardo wytyczoną ścieżką – mówi Radosław Fogiel. Monolit pęka? - Niech opozycja nie pęka – komentuje.

Fogiel: Jarosław Kaczyński jest chyba najbardziej atakowanym politykiem w Polsce

Pytany o sondaż opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, z którego wynika, że 55 proc. ankietowanych chce przejścia Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, Gość Radia ZET odpowiada: - Doceniam troskę rodaków, bo widzą ciężką pracę (…), ale gdyby prezes kierował się nie swoim przekonaniem i determinacją do pracy, a sondażami, to i PC by nie powstało, i PiS, i ś.p. Lech Kaczyński nie byłby prezydentem. Zdaniem rzecznika PiS, prezes Kaczyński „jest chyba najbardziej, historycznie rzecz biorąc, atakowanym politykiem w Polsce”. Donald Tusk atakowany podobnie? - Dziennikarze przez cały czas jego premierowania spijali z dziubków, towarzyszyli mu na biegach z mikrofonami, by tylko usłyszeć jego aksamitny głos. Jest rozgrzeszany ze wszystkiego i on uważa, że jest tak atakowany jak Jarosław Kaczyński? – pyta retorycznie Gość Radia ZET. Radosław Fogiel podkreśla, że prezes jest w bardzo dobrej formie.

Polityk zapewnia: Węgiel na zimę będzie. Jestem pewien. Cena? Można krzyczeć jak zirytowane dziecko…

- Węgiel na zimę będzie. Jestem pewien. Mamy takie informacje ze wszystkich resortów. To skomplikowana operacja logistyczna, w której biorą udział SSP, Agencja Rezerw, porty, PKP Cargo. Problemem jest cena – mówi rzecznik PiS w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Radosław Fogiel podkreśla, że cena węgla rośnie z powodu wojny. - Można zamykać oczy, uważać, że tego nie ma i krzyczeć, jak zirytowane dziecko, że to wina rządu, ale to nie polski rząd wywołał wojnę na Ukrainie – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany o to, czy możliwe jest podniesienie limitu z 2 000kwh, Radosław Fogiel odpowiada, że posłowie będą pracować nad ustawą, że z pewnością rozważą „wszystkie za i przeciw” oraz „możliwe sytuacje”. - Wyobrażam sobie debatę nad różnymi pomysłami: podejściem związanym z liczbą mieszkańców, różne limity – komentuje Gość Radia ZET.

Rzecznik PiS, pytany o Orlen, świetnie ocenia spółkę. - Od kilku lat prowadzona jest w sposób wzorowy. Widać to nie tylko po jego wynikach – chwali Radosław Fogiel. Daniel Obajtek? - Jest osobą bardzo dynamiczną, bardzo decyzyjną. Międzynarodowa ekspansja Orlenu jest imponująca. Tworzy wielki, multienergetyczny koncern. To poważne osiągnięcia – wylicza rzecznik partii rządzącej.

„Mieszkańcy Elbląga i regionu dawno się tak nie cieszyli”

Przekop Mierzei Wiślanej? - Mieszkańców Elbląga i regionu nie trzeba pocieszać, bo oni dawno się tak nie cieszyli – mówi polityk. Jego zdaniem przekop był „marzeniem tego regionu od dawien dawna”.

Rozmowy Kaczyński-Macierewicz? „W żaden sposób nie był to dywanik”

Gość Radia ZET był pytany przez słuchacza również o to, czy Jarosław Kaczyński wezwał Antoniego Macierewicza na dywanik, po ujawnionym przez TVN24 materiale, że szef smoleńskiej podkomisji ukrywał różne ekspertyzy, które były niezgodne z tezą o zamachu. - Panowie oczywiście, że rozmawiali, ale w żaden sposób nie był to dywanik, ponieważ Antoni Macierewicz niczego nie ukrył – komentuje rzecznik PiS.

Zabezpieczenie jodku potasu dla każdego Polaka? - Procedura jest standardowa. Sądzę, że coraz więcej Polaków obawia, biorąc pod uwagę sytuację w elektrowni na Zaporożu – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że oczywiście wygląda to niepokojąco medialnie, ale nie ma się czego obawiać. - Była tam misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, polskie służby monitorują sytuację. Nie ma zagrożenia – zaznacza Fogiel.

Gość Radia ZET był również pytany o to, o ile wzrosły ceny w piekarni jego taty. - Jestem li tylko przedstawicielem rodziny, która od 112 lat prowadzi w Radomiu piekarnię z powodzeniem. Podwyżki? Udało nam się 112 lat przeżyć – komentuje polityk PiS. - Przeżyjecie i rządy PiS – dodaje prowadzący. - Różne trudności były na drodze… Kompletnie nie śledzę tego biznesu – odpowiada Radosław Fogiel.

RadioZET/MA