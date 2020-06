Prezydent Wrocławia: wciąż nie mamy wytycznych, jak zorganizować wybory

Dzisiejszy Gość Radia ZET przyznaje, że podczas pandemii udało się we Wrocławiu przygotować pewne zapasy środków ochrony osobistej, które zostaną wykorzystane podczas organizacji wyborów prezydenckich. To jednak zdecydowanie za mało.

Oczekujemy, jako samorządowcy, że rząd zapewni nam środki na ich zakup. Ta gra powinna być uczciwa, żeby samorządy dostały wystarczającą dotację, by przygotować się do organizacji wyborów. W przypadku Wrocławia jest 400 tysięcy uprawnionych do głosowania, więc koszty zakupu wszystkiego pójdą w setki tysięcy złotych