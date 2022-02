- Różni przedstawiciele aparatu partyjnego PiS próbują dorobić ideologię do niewygodnych dla nich faktów. A tymi niewygodnymi faktami jest to, że popełniają błędy, nie wyciągają z nich wniosków i doprowadzają do kryzysu Zjednoczonej Prawicy – zaznacza gość Beaty Lubeckiej. Zdaniem Jackowskiego problem jest również w kierownictwie. – To złe zarządzanie obozem politycznym, który obecnie jest u władzy oraz brak profesjonalizmu politycznego – uważa senator. Gość Radia ZET ocenia, że w 2019 roku po wyborach trzeba było zmienić sposób zarządzania tym obozem politycznym.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy mówił o swoich wątpliwościach kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski odpowiada, że rozmawia o tym „na wewnętrznych gremiach”. - Prezesowi Kaczyńskiemu nie miałem okazji mówić [o błędach PiS – red.], bo od dłuższego czasu nie miałem z nim spotkań – zdradza Gość Radia ZET. Dodaje, że miał „ciekawe” i „inspirujące” rozmowy z szefem klubu Ryszardem Terleckim. - To nie były rozmowy dyscyplinujące czy połajanki. Kulturalnie, spokojnie przy kawie wymienialiśmy poglądy – mówi Jackowski.

Jackowski przyznaje, że żeby wykluczyć członka klubu, trzeba zrobić kilka rzeczy: - złożyć wniosek przez szefa klubu, wniosek musi być poddany pod głosowanie w fizycznej obecności połowy członków klubu (posłów, senatorów, europosłów) i musi uzyskać bezwzględną większość głosów. - Ktoś pewnie nie doczytał regulaminu i podano taką informację – ocenia polityk.

Pytany o zapowiadane wyrzucenie go z klubu PiS, senator zaznacza, że do tej pory nikt się z nim w tej sprawie nie skontaktował. - Serial się rozpoczął. Serial który miał trwać bardzo krótko. Z pierwszych wypowiedzi można było wnioskować, że ma się to dokonać 8 lutego. Dziś mamy 10 lutego, a w tej sprawie jest zawieszenie – komentuje polityk. Dopytywany przez prowadzącą o to, dlaczego sam nie odejdzie, skoro jest mu źle w tym środowisku, Jan Maria Jackowski odpowiada: - Nie bardzo widzę [powodu – red.], dlaczego mam odchodzić z klubu PiS. Zaznacza, że nie mówi, że jest mu źle, ale nie zgadza się „z niektórymi kierunkami polityki i odejściem od zasad”.

Gość Radia ZET: Zamierzam kandydować

Jan Maria Jackowski zapowiada również, że – w razie usunięcia go z klubu - nie wycofa się z polityki. - Zamierzam kandydować w tych wyborach parlamentarnych – mówi senator. Dodaje, że w najbliższym czasie okaże się, czy to będzie własny komitet, czy „inna formuła”. - Nie będę zdradzał moich planów – komentuje Jackowski.

Jan Maria Jackowski: Jest podatkowy bałagan

- Stanąłbym w nieprawdzie, gdyby powiedział, że jest powszechny entuzjazm i optymizm – mówi senator PiS Jan Maria Jackowi, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o nastroje w klubie Prawa i Sprawiedliwości. - Koledzy żalą się na to, że obywatele przychodzą z Polskim Ładem – dodaje polityk. Jackowski przyznaje, że polityków PiS przychodzą przedsiębiorcy, którzy „czują się bardzo zagrożeni”. - W tej chwili jest bałagan podatkowy. Sposób naliczania składki zdrowotnej i inne parametry podatkowe, które są w Polskim Ładzie powodują, że przedsiębiorcy czują się śmiertelnie zagrożeni w możliwości prowadzenia biznesu – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Dymisja ministra finansów? - Minister Kościński jest ofiarą zastępczą. To przecież nie on był twarzą Polskiego Ładu. Był tzw. kozłem ofiarnym – ocenia Jackowski. Dopytywany o ustawy, które mają poprawić Polski Ład, senator PiS odpowiada, że jest to chyba niemożliwe do zrobienia. - Byłoby wiele komplikacji i niekonstytucyjność rozwiązań – uważa Gość Radia ZET.

Jan Maria Jackowski ocenia również, że Prawo i Sprawiedliwość „miało szansę odegrać historyczną rolę, w bardzo trudnym momencie dla Europy i dla Polski, na początku przełomu drugiej i trzeciej dekady XXI wieku”. Odegrało? - Polska została wyizolowana z możliwości współpracy na forum unijnym i na szerszym forum – mówi polityk. Jego zdaniem to jest bardzo groźne dla przyszłości Polski. - Tu się co innego mówi na rynek wewnętrzny na polskim podwórku, a inna jest narracja na arenie międzynarodowej – dodaje Jackowski.

RadioZET.MA