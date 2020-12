- Ja zostałam poproszona jeszcze przez Jarka Pinkasa o wsparcie w II połowie listopada, kiedy trzeba było się w GIS-ie zastanowić nad tym, w jaki sposób szybko wesprzeć powiatowe i wojewódzkie inspektoraty sanitarne – tłumaczy była wicepremier. Zaznacza, że wspierała Głównego Inspektora Sanitarnego jako „doradca społeczny”. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy była to praca doraźna, jednorazowa Gość Radia ZET odpowiada, że „aktywność społeczna”. - Byłam tam przez kilka tygodni. Znałam dobrze GIS z I etapu pandemii. To nie była dla mnie rzecz zupełnie nowa – mówi Jadwiga Emilewicz.

Jej zdaniem „służba, która pamięta ostatnią epidemię z 1980 roku wymaga przemyślenia systemowego, po pandemii”. - Jak sami inspektorzy czy epidemiolodzy mówią, jest ich tam zdecydowanie mniej, ponieważ epidemii nie było – dodaje była wicepremier i minister rozwoju. - Warto przemyśleć, czy tego typu służba powinna być służbą części administracji zespolonej – uważa Emilewicz.

Pytana przez Beatę Lubecką o to, jak to jest przesiąść się z ław rządowych do poselskich, odpowiada, że „to tylko przesiadka do nieco wolniejszego samochodu”. - Mam trochę więcej czasu dla rodziny a to bezcenna wartość. Zwłaszcza w czasie pandemii. Dzieci potrzebują bardzo mocno psychicznego wsparcia – komentuje Gość Radia ZET.

Jadwiga Emilewicz: Europa jest w kryzysie. Nie chcę być Kasandrą, ale…

- Jestem przekonana, że dyskusja będzie bardzo trudna. Pytanie, czy zakończy się w ten weekend czy nie będzie dogrywki między świętami a sylwestrem – mówi Gość Radia ZET Jadwiga Emilewicz, pytana o polskie weto ws. unijnego budżetu. - Dyskusja o tym, czy jedno czy kilka państw ma wyznaczać standardy, według których mają żyć pozostałe państwa członkowskie, to bardzo głęboka dyskusja wykraczająca tylko poza decyzję o budżecie – ocenia była wicepremier i minister rozwoju. Jej zdaniem „Europa jest w kryzysie”. - Nie tylko wywołanym pandemią. Ja nie chcę być Kasandrą, ale jesteśmy świadkami pewnego – pewnie jeszcze daj Boże nie - upadku Zachodu, jako koncepcji intelektualnej. Ta wizja Zachodu przeżywa dziś bardzo głęboki kryzys – mówi Emilewicz.

"Nie sądzę, żeby był zainteresowany wychodzeniem z rządu"

Pytana przez Beatę Lubecką o Jarosława Gowina, który mówi o „broni atomowej” w kontekście weta, była polityk Porozumienia odpowiada, że „jednocześnie, na jednym oddechu mówi o tym, że ciągle dla Polski najlepszą wartością jest obóz Zjednoczonej Prawicy”. - Nie sądzę, żeby był zainteresowany wychodzeniem z rządu – dodaje. - Jestem przekonana, że stanowiska, które prezentuje, są jakoś uzgadniane z premierem Morawieckim, że nie są to indywidualne przekonania - komentuje Gość Radia ZET.

Jadwiga Emilewicz ocenia, że „bezprecedensowe środki, wynegocjowane w czerwcu przez premiera Morawieckiego oczywiście, w czasie postpandemicznym są Polsce potrzebne, ale jest pytanie o wagę dyskursu”.

