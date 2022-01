- Sytuacja dojrzała do takiego momentu, w którym musimy mówić jednym głosem i posiadać jedną wiedzę, by w sytuacji dość trudnej na wschód od naszych granic i opozycja i większość parlamentarna mogły współdziałać – dodaje Gość Radia ZET. Minister w Kancelarii Prezydenta wyjaśnia, że Andrzej Duda zamierza podzielić się z opozycją wiedzą, jaką pozyskał podczas poniedziałkowego spotkania z głównymi przywódcami NATO i Unii Europejskiej. - Rozmowa była ściśle tajna i prezydent uznał za stosowne podzielenie się [informacjami – red.] w trybie niejawnym z głównymi przedstawicielami sił politycznych w Polsce – tłumaczy Kumoch. Szef BPM dodaje: - Prezydent uznał, że już jest taka sytuacja, w której należy poinformować siły polityczne o co idzie gra, gdzie są szczegóły i że jest pewna wiedza, którą powinniśmy wszyscy mieć. Jakub Kumoch bardzo cieszy się ze zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i zaznacza, że opozycja w Polsce jest „dość specyficzna”. - Kontroluje jedną z izb parlamentu i rządzi w znacznej części samorządów, które mogą w pewnym momencie odgrywać ważną rolę, jak chociażby pomoc humanitarna – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem warto, by rządzący i opozycja „skoordynowali swoje wysiłki”.

„Uważajmy z ewakuacjami. Mogą niepotrzebnie doprowadzić do paniki mieszkańców i obniżenia morale”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy polscy dyplomaci będą ewakuowani z Ukrainy w ślad za Amerykanami, Brytyjczykami czy Kanadyjczykami, Jakub Kumoch odpowiada: - My podchodzimy bardzo spokojnie. Dodaje, że na razie takich planów nie zna. - Uważajmy z ewakuacjami z kraju, w którym nie ma jeszcze wojny. Ewakuacja może doprowadzić do paniki wśród mieszkańców i obniżenia morale – ocenia szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP. Dodaje, że o to właśnie prosili Polskę ukraińscy partnerzy. - U nas nie ma oczekiwań ze strony ludzi, którzy pracują na Ukrainie, że zostaną ewakuowani. Wręcz przeciwnie – podkreśla Gość Radia ZET.

Polska wyśle Ukrainie broń? - Już w 2014 roku zapadła nieformalna decyzja i na temat tego, w jaki sposób pomagamy Ukrainie przyjęliśmy zasadę (…), że będziemy w tym sprawach dyskretni – komentuje Jakub Kumoch. Pytany o to, co będzie, jeśli na Ukrainie wybuchnie wojna, minister odpowiada, że jest „ogrom scenariuszy” i one właśnie były omawiane na zwołanym przez prezydenta USA spotkaniu. - Po pierwsze – Polska jest lojalnym członkiem NATO i bierze na siebie odpowiedzialność za dostawę bezpieczeństwa dla regionu. Jasno też pada z naszej strony deklaracja, że Stany Zjednoczone i inni sojusznicy w ramach akcji sojuszu mogą liczyć na polskie wsparcie – deklaruje Gość Radia ZET. - Nie powiem, że USA mogą liczyć na polskie terytorium, ale oczywiste, że jeśli jakakolwiek pomoc jest udzielana, to udzielana jest zawsze poprzez terytorium Polski – mówi Jakub Kumoch.

