Janina Ochojska: Pieniądze nie powinny trafiać do polskich rodzin, tylko do ukraińskich

- Okazuje się, że do polskich rodzin, które przyjęły uchodźców będą szły pieniądze. Tak nie powinno być. To jest pozbawione sensu. Przecież nie zawsze ukraińskie rodziny pozostaną w miejscu przez miesiąc. Finansowanie uchodźców powinno iść za uchodźcami – mówi Gość Radia ZET Janina Ochojska.

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśla, że „te pieniądze powinni otrzymać uchodźcy, a nie polskie rodziny”. - To ukraińskiej rodzinie przydałyby się takie pieniądze. Rodziny polskie, które decydują się na przyjęcie, jeśli nawet ich nie stać, to inne rodziny ich wesprą – komentuje europosłanka.

Gość Radia ZET przyznaje jednak, że jeśli chodzi o mobilizację i ofiarność, to polska pomoc dla uchodźców wygląda naprawdę bardzo dobrze. - Brakuje może dobrej koordynacji i tu żadna organizacja i samorząd nie da rady tego ogarnąć – podkreśla Ochojska. - Największy natłok jest w regionach blisko granicy. Przewożenie ludzi do kolejnych województw powinno następować szybciej, być bardziej skoordynowane. Powinno oddzielać się od tych, którzy chcą pozostać od tych, którzy chcą jechać dalej – uważa szefowa PAH. Jej zdaniem na jednej granicy tej pomocy jest więcej, a tam, gdzie jest bardzo potrzeba, jest mniej, więc rząd mógłby to kontrolować. – Kontrolować jak zbliżają się Ukraińcy do polskiej granicy i informować organizacje, które miałyby czas na przegrupowanie się – tłumaczy Janina Ochojska. Gość Radia ZET uważa, że kolejny duży błąd został popełniony w ustawie. - Niektóre grupy nie zostały uwzględnione, a powinny być. Np. osoby, które dotarły do Polski poprzez inne kraje. Przykładowo z Odessy o wiele łatwiej jest dotrzeć przez Rumunię i Słowację, a takie osoby nie zostały wzięte pod uwagę – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką. Europosłanka zaznacza, że kraje zachodu przygotowują się na przyjęcie uchodźców wiele lat wcześniej, zanim ktokolwiek może do nich przyjechać, poprzez szkolenia dla wolontariuszy czy samorządów.

„W tej chwili w Polsce jest dużo pieniędzy na pomoc dla uchodźców”

Unijne pieniądze? - Prosiłam panią komisarz Johansson – ds. wewnętrznych UE - żeby pieniędzy nie przekazywać rządowi, tylko samorządom i organizacjom samorządowym – mówi Janina Ochojska. Europosłanka ocenia jednak, że „w tej chwili w Polsce jest dużo pieniędzy na pomoc dla uchodźców”. – Wpłacają ludzie, ale i zagraniczne firmy. Lepiej, żeby [unijne pieniądze – red.] dotarły do nas w momencie, kiedy już nie będzie ofiarodawców, będzie inny problem, inne potrzeby – uważa prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, Janina Ochojska odpowiada: - Pytanie, czy my, wolny świat jesteśmy w stanie zapłacić taką cenę, jak płacą Ukraińcy. Jej zdaniem, jeśli niebo nad Ukrainą zostanie zamknięte, to kraje takie, jak Polska, Estonia, Litwa i Łotwa najprędzej zapłacą cenę za takie działania NATO. - Jest wewnętrzna sprzeczność – nie chcielibyśmy, by doszło do III wojny światowej, ale też nie chcielibyśmy, by Ukraina była bombardowana – komentuje europarlamentarzystka.

Wyjazd premierów do Kijowa? Ochojska: Wyjątkowa wyprawa, bardzo potrzebna. Na pewno miała ogromne znaczenie

Gość Radia ZET bardzo dobrze ocenia decyzję o tym, że premierzy Polski, Czech i Słowenii wybrali się do Kijowa. - To na pewno była wyjątkowa decyzja i wyprawa i bardzo potrzebna. Obecność tam jest dla ludzi, dla tego narodu niezwykle ważna. Odczułam to niejednokrotnie, kiedy jeździliśmy z konwojami do Sarajewa, czy innych krajów – ludzie mówili: dobrze, że jesteście – komentuje prezes PAH. Jej zdaniem taka wizyta miała ogromne znaczenie. Czy szefowie rządów innych państw również powinni wybrać się na Ukrainę, o co apeluje Mateusz Morawiecki? - Nie uważam, że teraz wszyscy powinni tam jeździć. Powinniśmy mobilizować, by pomoc była jak najbardziej skuteczna tam w Ukrainie i tu w Polsce. Chodzi o to, by Ukraińcy nie poczuli, że mamy dosyć pomocy i dosyć ich obecności i że są odstawiani na bok – uważa Gość Radia ZET.

„Jako naród mamy sporo do odrobienia”

- Biskup Zadarko powiedział mi, że jest bardzo mało informacji w mediach, media nie informują [o pomocy Kościoła dla uchodźców – red.]. Prosiłabym o uważny czytanie moich TT. Dostałam wiele odpowiedzi, pisano mi gdzie i kto przyjmuje. Zbieram informację, chcemy zrobić z tego większą informację – mówi Ochojska. Zaznacza, że bardzo cieszą ją głosy o zaangażowaniu Kościoła. Dodaje jednak, że owszem, Polska teraz bardzo otworzyła się na uchodźców z Ukrainy, ale wcześniej nie można było powiedzieć, że jesteśmy krajem otwartym. - Wręcz przeciwnie. Jako naród mamy sporo do odrobienia – uważa Gość Radia ZET. - Wierzę, że to, co dzieje się teraz w Polsce – otwartość na uchodźców z Ukrainy – zmieni naszą postawę i zrozumiemy lepiej sytuację ludzi, którzy uciekają przed wojnami – mówi szefowa PAH i przypomina, że wojna na Ukrainie nie jest jedyną toczącą się wojną.

RadioZET/MA