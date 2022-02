Minister podkreśla, że w tym szczególnym momencie – agresji Rosji na Ukrainę – Polacy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. - To moment, by zastanowić się, czy wszędzie tam, gdzie korzystamy z usług internetowych mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Powinniśmy patrzeć ze zdwojoną ostrożnością. Jeśli coś się dzieje, to zgłaszać do ekspertów CERT Polska – wyjaśnia Gość Radia ZET. Dopytywany o zapowiadaną walkę rządu z dezinformacją, minister odpowiada, że powstał specjalny zespół, który się tym zajmuje, a w mediach społecznościowych jest uruchomione konto „weryfikacja NASK”, gdzie pokazywane są przykłady dezinformacji. - Co prawda sentyment w tej branży jest w Polsce bardzo proukraiński, ale widzimy próby budowania szkodliwych dla nas narracji – alarmuje Cieszyński. Przykład? - Np. była taka narracja, że przez polską straż graniczną stosowane są kryteria, które uniemożliwiają osobom czarnoskórym wjechanie do Polski. To klasyczny fake news – opowiada gość Beaty Lubeckiej.

Dopytywany o cyberataki, Janusz Cieszyński odpowiada, że „doszło do takich ataków, które zostały odparte”. - Ich efekty nie były widoczne na zewnątrz. To kwestia stron internetowych, systemów, infrastruktury IT – tłumaczy minister ds. cyberbezpieczeństwa. - Jestem przekonany, że dzięki temu, że wprowadziliśmy stopień alarmowy CHARLIE-CRP, instytucje [infrastruktury krytycznej – red.] są na to gotowe – zapewnia. Co wchodzi w skład infrastruktury krytycznej? Minister wyjaśnia, że np. firmy energetyczne, bankowość i usługi, których unieruchomienie wpłynęłoby w negatywny sposób na obywateli. Polityk przyznaje, że Polska z wyprzedzeniem wprowadziła stopień alarmowy CHARLIE-CRP, a jest to „najwyższy stopień, który wprowadza się, kiedy jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że coś się stanie”. Minister dodaje, że dzisiejszej nocy nie odnotowano „niepokojących zdarzeń”. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Polska jest bezpieczna, Janusz Cieszyński odpowiada: - Jeśli ktoś by przyszedł i powiedział: jesteśmy na 100 proc. pewni, że wszystkie potencjalne tego typu zagrożenia [cyberataki – red.] jesteśmy w stanie od ręki wyeliminować, to ja bym na pani miejscu wstał i wyszedł, bo nie ma co słuchać niepoważnych wypowiedzi. Jego zdaniem kluczowe jest, by mieć wypracowane odpowiednie procedury, ale „wszystkich ewentualności nie da się od ręki wykluczyć”.

„Nawet kilkanaście tysięcy wejść na minutę”

Gość Radia ZET dodaje również, że jest bardzo duży ruch w serwisie pomagamUkrainie.gov.pl. - Nawet kilkanaście tysięcy wejść na minutę ten serwis odnotowuje – precyzuje.

Janusz Cieszyński podkreśla, że cała społeczność międzynarodowa trzyma kciuki za Ukrainę. - Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest walka z rosyjską dezinformacją, która jest drugą falą po uderzeniu kinetycznym – zaznacza pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Dodaje, że dużo znaczą wysiłki Polski na arenie międzynarodowej. - Premier był w Berlinie, po tej wizycie udało się przekonać Niemców, by odwrócili o 180 stopni swoją postawę. To zupełnie oczywiste. Wcześniej była mowa o tym, że Niemcy nie są zainteresowani sankcjami, a teraz się to zmieniło – komentuje Cieszyński. - Jestem przekonany, że reakcja na sytuację na Ukrainie dzięki temu, że jesteśmy w NATO jest skuteczniejsza – dodaje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA