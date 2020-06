Pytany przez Beatę Lubecką o 1,6 mln podpisów, które zebrał Trzaskowski, Gowin odpowiada: - Szanuję taką aktywność struktur Koalicji Obywatelskiej i wyborców. Dodaje, że to kwestia „odreagowania” po „katastrofie”, jaką okazała się kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

"Zdecyduje m.in. poziom mobilizacji struktur partyjnych"

Dopytywany o to, czy w obozie Zjednoczonej Prawicy zapanował strach, w kontekście listu Jarosława Kaczyńskiego do członków, prezes Porozumienia zapewnia, że nie, ale zaznacza jednocześnie, że rywalizacja pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim będzie „bardzo wyrównana”. - O II turze zadecyduje m.in. poziom mobilizacji struktur partyjnych – uważa Jarosław Gowin.

Gowin zdrajcą? "Nikt mi takich zarzutów nie stawiał"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy w swoim obozie, przez przełożenie wyborów, postrzegany jest jako zdrajca, gość Radia ZET odpowiada: - Nikt mi takich zarzutów nie stawiał; obowiązkiem każdego polityka jest kierowanie się dobrem Polski a potem interesem partyjnym. - Zachęcam wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy nie wracali do przeszłości tylko zakasali rękawy i wzięli się za kampanię Andrzeja Dudy – apeluje Jarosław Gowin. - Miałem obowiązek zachować się tak, jak się zachowałem. Zapłaciłem za to osobistą cenę – nie jestem już przedstawicielem rządu – ale zrobiłem to, co do mnie należało – dodaje szef Porozumienia. Jego zdaniem 10 maja wybory i tak by się nie odbyły, ponieważ nie były przygotowane organizacyjnie. - Jeżeli ktoś ma pretensje, to powinny być one kierowane albo do pomysłodawców głosowania korespondencyjnego albo do opozycji, która przetrzymała projekt w Senacie. Choć muszę uczciwie zaznaczyć, że opozycja miała do tego prawo – komentuje gość Radia ZET.

