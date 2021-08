Jarosław Gowin odchodzi z rządu, co z Lex TVN? Komentują Goście Radia ZET

- Ta ustawa i takie prawo stanowione w Polsce jest realnym zagrożeniem dla demokracji w naszym kraju - tak o tzw. "lex TVN" mówi w programie "Gość Radia ZET" Anna Kornecka z Porozumienia. Nie przekonują jej argumenty prezesa PiS o przeciwdziałaniu kartelom narkotykowym, a ewentualne uchwalenie zmian w ustawie medialnej postrzega jako coś, co może zepsuć klimat inwestycyjny w Polsce. - Nie ma nic gorszego w gospodarce niż niepewność inwestycyjna - przekonuje była wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Prezes PiS krytycznie odniósł się do propozycji Porozumienia, aby w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji uwzględnić wszystkie kraje OECD. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że wiązałoby się to z ryzykiem "prania brudnych pieniędzy" i wejścia do polskich mediów narkobiznesu.

- Jakoś przez 30 lat wolnych mediów w Polsce te kartele narkotykowe nie zainteresowały się polskim rynkiem medialnym. Dobudowywanie tej narracji, która jest wymierzona stricte w jednego właściciela stacji w naszym kraju jest już tylko i wyłącznie pochodną pewnych działań, które mają na celu nie tylko zdestabilizować rynek medialny w Polsce, ale też zepsuć klimat inwestycyjny w naszym kraju. Nie chodzi tylko o wolność mediów, ale wolność gospodarczą. To sygnał dla inwestora amerykańskiego we wszystkich branżach, że na naszym polskim rynku nie może czuć się bezpiecznie. Nie ma nic gorszego w gospodarce niż niepewność inwestycyjna - odpowiada na słowa prezesa PiS Anna Kornecka z Porozumienia.

Z kolei Marcin Bosacki, przewodniczący klubu senackiego KO ocenia, że tłumaczenie Jarosława Kaczyńskiego obejmujące kartele narkotykowe ocenia jako "szukanie na siłę i w rozpaczy uzasadnienia". - Uzasadnienia dla bardzo prostego w gruncie rzeczy manewru politycznego, który polega na konsolidacji władzy, żeby wszystko - sądy, urzędy, służby specjalne oraz media - zależały od woli partii rządzącej, czyli Jarosława Kaczyńskiego - uważa gość Radia ZET. - Mieliśmy pierwszy akt poprzez przejęcie przez Orlen większości mediów lokalnych z grupy Polska Press. Teraz PiS będzie próbował dokonać kolejnego, dużo bardziej brzemiennego w skutkach manewru, czyli zawładnięcie największą telewizją informacyjną w Polsce - dodaje Bosacki.

Anna Kornecka w Radiu ZET: nasi dawni koalicjanci z PiS zagubili się

- Bardzo wiele projektów, które realizowaliśmy, zmierzały do wspólnych celów. Mieliśmy wspólne wartości, między innymi pluralizm mediów i wolność gospodarcza. Były w programie Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku, kiedy wygrała ona wybory i przejęła władzę. Dziś mamy wrażenie, że nasi dawni koalicjanci z PiS gdzieś się zagubili - mówi w internetowej części programu "Gość Radia ZET" Anna Kornecka z Porozumienia.

Według Korneckiej, PiS podejmuje szereg "bardzo niepokojących decyzji". - Jedną z nich jest lex TVN, ale także rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie, które są antyrozwojowe - wskazuje w rozmowie z Beatą Lubecką. - Powodują, że samorządy w naszym kraju zostaną odcięte od finansowania. Jakiekolwiek środki naprawcze w postaci podziału środków budżetowych z budżetu państwa powodują, że w zasadzie jest to zamach na kolejną z tych wartości, czyli samorządność w naszym kraju. Na to zgody Porozumienia nie ma - podkreśla gość Radia ZET.

- Od mniej więcej roku mamy do czynienia z decyzjami o wyborach kopertowych, o unijnym wecie, a teraz z atakiem na klasę średnią, samorządność w Polsce i wolność mediów. Tu Porozumienie stawia granicę i mówi "dalej nie przejdziemy".

Jak stwierdza w internetowej części programu "Gość Radia ZET" Anna Kornecka, Polski Ład ma bardzo mocny, socjalistyczny kurs, którego Porozumienie nie jest w stanie zaakceptować. - Sam Polski Ład zawiera liczne projekty, które są dobre dla Polski i prorozwojowe. Nasze poważne zastrzeżenia budzi ustawa podatkowa, zaprezentowana w środku roku w bardzo szybkim tempie i w pandemii. Mamy rekordową podwyżkę podatków w środku pandemii - wskazuje była wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

RadioZET/PaNa