Guzy był wtedy przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Nie mieliśmy złudzeń, że to jakaś operacja. Musieli zabrać nas siłą – dodaje działacz opozycji w czasach PRL, który w czasie stanu wojennego był przez rok internowany. - Jak nas wieźli [na komendę na ulicy Opaczewskiej w Warszawie – red.], to było widać sznury milicyjnych, wojskowych samochodów. W samej komendzie tłumy zomowców, czekających przy ścianach, esbecy uwijali się jak w ukropie – opowiada gość Beaty Lubeckiej. Jarosław Guzy wspomina, że jego ówczesną narzeczoną, a obecnie żonę „wsadzono na dołek”, a jego „zapakowano do busika i zawieziono na Białołękę”. Jak wyglądała cela? - Na samym początku było wiadomo, że operacja trwa i trzeba upchać nas do celi, więc wylądowaliśmy w kiepskich warunkach. Pamiętam celę 12m2, w której było 12 osób. Byliśmy upchnięci jak sardynki – mówi Gość Radia ZET. Guzy wspomina, że jedną z najgorszych rzeczy była niepewność. - Na początku 1982 roku przerzucono nas do cel, gdzie było 6 osób i były w miarę przyzwoite warunki. Więźniowie, odsługujący służbę obowiązkową w PRL mieli centymetry i odcinali kolejne dni, ale u nas kompletnie nie było wiadomo kiedy i kto wyjdzie – opowiada były szef NZS.

„Władza była brutalna i broniła się za wszelką cenę. Cały system był zbudowany na hierarchii zniewolenia”

Zdaniem Jarosława Guzego stan wojenny nie był nieunikniony. - To paradoks, jeden z większych grzechów autorów stanu wojennego – oni nie mieli przekazu z Moskwy. Mieli nacisk z Moskwy, ale Jaruzelski i jego klika bronili tak naprawdę swojej pozycji i władzy – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Guzy zaznacza, że „można było znaleźć jakiś kompromis, że można było ileś wolności wewnętrznie uzyskać, ale to było nie do zaakceptowania dla nomenklatury”. - Bronili swoich stołków i nieograniczonej władzy – mówi były opozycjonista. - Ta władza była brutalna i broniła się za wszelką cenę. Cały system PRL był zbudowany na hierarchii zniewolenia – podkreśla Gość Radia ZET. Guzy dodaje, że tamta władza miała swoje poparcie, ale po czasach „Solidarności” było widać, jak słabe ono jest. - Ideologia nie działała już w ogóle. Wszyscy wiedzieli, że nadaje się tylko na śmietnik – podsumowuje Jarosław Guzy.

