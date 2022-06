- Zapowiadał, że nastąpi to wkrótce. Wszystko wskazuje na to, że ten moment się zbliża – zapowiada Gość Radia ZET Michał Dworczyk, pytany o to, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu.

Szef Kancelarii Premiera ocenia, że wicepremier ds. bezpieczeństwa „odegrał niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ostatnie miesiące – przygotowanie do wojny, bezpieczeństwo, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy”. - Żałuję, że konsekwencją odejścia premiera Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie pewien brak w tym obszarze. Ale wierzę, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy poradzimy sobie z wewnętrznymi różnicami – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Michał Dworczyk zaznacza, że prezes PiS był bardzo mocno zaangażowany „w różnego rodzaju sytuacje wewnątrz obozu”. Łagodził spięcia? - Tak można powiedzieć, że pomagał znaleźć wspólny język różnym środowiskom – mówi szef KPRM. Polityk zapowiada, że Jarosław Kaczyński będzie teraz prowadził polityczną ofensywę.

Michał Dworczyk: Pomoc dla Ukrainy to nie tylko kwestia altruistycznego odruchu serca. Odbudowa? Korzyść dwóch stron

- To nie jest tylko kwestia altruistycznego odruchu serca, choć oczywiście jesteśmy empatyczni i chcemy pomagać, ale to także dobrze pojęty interes bezpieczeństwa – mówi o pomocy dla Ukrainy ze strony Polski szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Gość Radia ZET zaznacza, że dziś jeszcze jest za wcześnie, by mówić o odbudowie Ukrainy, ale dodaje, że w porozumieniu międzyrządowym był zapis dotyczący tego, że Polska w sposób szczególny będzie angażowała się w odbudowę obwodu charkowskiego. - Rozumiem tę odbudowę w przyszłości jako korzyść dwóch stron – korzyść Ukrainy, która otrzymuje pomoc, a z drugiej strony – korzyść polskich firm, które angażują się w odbudowę infrastruktury czy w inne wsparcie przy odbudowie rewitalizacji – tłumaczy minister.

Pytany przez Beatę Lubecką o morale ukraińskich władz, szef KPRM odpowiada, że pomimo 100 dni obrony przed bardzo brutalną agresją, praktycznie wszyscy politycy i wojskowi mają w sobie mnóstwo energii i pewność dot. zwycięstwa. - Rosjanie nie docenili Ukraińców. Myśleli, że to będzie spacerek, w którym bez problemu będą zajmowane kolejne miasta, w tym Kijów. Okazuje się, że Ukraińcy zaskoczyli cały świat odwagą – komentuje Gość Radia ZET.

Władimir Putin straszy inne państwa? - Nie można lekceważyć gróźb Rosji, ponieważ to nieobliczalne państwo, ale nie możemy dać się sparaliżować strachem. Musimy pomagać Ukrainie. Rosja szanuje tylko język siły – ocenia Michał Dworczyk.

Dopytywany o to, czy premier zaprosi Igę Świątek do KPRM, szef Kancelarii odpowiada: - Nie wiem, czy zostanie zaproszona. Dodaje, że „takie rzeczy się zdarzają, choć teraz jest bardzo gorący czas: wojna, a z drugiej strony szereg ekonomicznych wyzwań”. - Nie wiem, czy dojdzie do takiego spotkania – komentuje minister. Michał Dworczyk podkreśla, że Mateusz Morawiecki jest pod wielkim wrażeniem tenisistki. Zaznacza również, że jej wypowiedź nt. Ukrainy to był bardzo wzruszający moment. - To bardzo dobrze, że ludzie, którzy są dziś ikonami popkultury przypominają o tym, co się dzieje na Ukrainie, nie pozwalają zapomnieć o zbrodniach, które popełniają Rosjanie – mówi Gość Radia ZET. - Ostatnio znajomy pokazywał mi porównania w Google, że w ciągu ostatnich 100 dni zainteresowanie konfliktem na Ukrainie spadło kilkudziesięciokrotnie – opowiada Dworczyk i przypomina, że wciąż na Ukrainie giną kobiety i dzieci.

