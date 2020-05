- Żeby zmienić statut TVP potrzebna jest zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych – tłumaczy wiceminister kultury. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy w związku z tym RMN złamała prawo powołując Kurskiego do zarządu, Sellin odpowiada: - Wyjaśniamy to.

Wcześniejsze odwołanie Kurskiego? "Warto było korzystać z jego doświadczenia"

Minister dodaje, że powrót Kurskiego to „decyzja Rady Mediów Narodowych”. – Ma już doświadczenie w zarządzaniu medium publicznym – komentuje gość Radia ZET. - Taką decyzję podjęto i pod tym kierownictwem to medium będzie prowadzone – mówi Sellin. Dodaje, że „odwołanie go z funkcji prezesa było też powiązane z powierzenie mu obowiązków doradcy zarządu, bo warto było korzystać z jego doświadczenia”.

Jarosław Sellin o Donaldzie Tusku: Prymitywny językowo, internetowy troll. Trzaskowski? Niewiarygodny. Chce się bić

- Był dosyć prymitywny językowo, co mnie dziwi u doświadczonego polityka, który pełni takie stanowiska w kraju i za granicą. Tusk w ostatnich miesiącach daje wyraz emocjom, które pasują do trolla internetowego – mówi gość Radia ZET, pytany o wywiad byłego premiera w TVN24. Tusk zwrócił się do prezesa PiS: - Nie strasz, nie strasz, bo… Polityk partii rządzącej uważa, że były premier nie powinien „utrudniać i wyzłośliwiać się”, tylko powinien „troszczyć się o to, żeby w Polsce procedury demokratyczne mogły się odbyć a w ramach tego wybory prezydenckie”.

Sellin: Mamy sprawdzian - kto jest politykiem państwowym a kto antypaństwowym

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co Jarosław Kaczyński miał na myśli mówiąc o tym, że rząd będzie wykorzystywał wszystkie środki, żeby wybory stały się faktem, gość Radia ZET odpowiada: - To, że przeprowadzenie wyborów jest obowiązkiem państwa. - Wszyscy, którzy chcą to utrudniać albo uniemożliwić, mają partykularne interesy w głowach – uważa Sellin i dodaje: - Albo się jest demokratą albo się nie jest demokratą. Zdaniem polityk PiS, „antydemokratą jest ten, który liczy na chaos, państwowy kolaps, upadek i na tym chaosie zapunktowanie polityczne”. Sellin zaznacza, że mamy w tej chwili sprawdzian, kto jest politykiem państwowym a kto antypaństwowym.

"Totalna opozycja potykała się o własne nogi do 10 maja. Wystawiła kandydatkę, która sobie ewidentnie nie poradziła"

Pytany o Rafała Trzaskowskiego, Jarosław Sellin ocenia, ze „to człowiek, który mówi o bijatyce, on chce się bić”. - O to chodziło tej totalnej opozycji, która potykała się o własne nogi do 10 maja. Wystawiła kandydatkę, która sobie ewidentnie nie poradziła. Strasząc epidemią, zarażonymi, kopertami chcieli podmienić kandydata – komentuje gość Radia ZET. Jego zdaniem rosnące sondaże Trzaskowskiego to „efekt świeżości, bo w antypisie wywołuje jakieś emocje”. - Stąd ta premia sondażowa, ale poradzimy sobie. Zdecydowana większość Polaków nie wyobraża sobie, że taka niewiarygodna osoba zostałaby prezydentem Polski – dodaje polityk koalicji rządzącej. - Dobrze byłoby, żeby prezydentem była osoba, która będzie chciała współpracować z rządem a nie ciągle się wykłócać. On mówi, że idzie się bić – podkreśla Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury: Decyzję o otwarciu teatrów pozostawiamy ich dyrektorom

- Pozostawiamy decyzję indywidualnym dyrektorom każdej instytucji kultury. Może się okazać, że wiele teatrów uzna, że na ostatnie 3 tygodnie sezonu już nie warto otwierać teatru, zwłaszcza przy obostrzeniach, że sala może być zapełniona do połowy – mówi wiceminister kultury w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jest możliwość, ale nie ma obowiązku. Każdy dyrektor sam podejmie decyzję czy chce, czy czuje się w miarę bezpiecznie i czy mu się opłaca. Jeśli nie, to będzie miał możliwość organizowania prób, żeby przygotować się na sezon jesienny – dodaje polityk partii rządzącej.

Sellin: Nie może być tak, że lock down trwa zbyt długo

Znoszenie obostrzeń? - Epidemia jest spłaszczona. W porównaniu z naszymi przyjaciółmi z Zachodu jednak sytuacja jest zdecydowanie lepsza – odpowiada gość Radia ZET. Jego zdaniem nie może być tak, że jest „lock down” trwający zbyt długo. - Żeby były środki na ratowanie ludzi, to muszą być pieniądze. Żeby były pieniądze to musi być funkcjonująca gospodarka – komentuje Sellin i dodaje: - Nie jest aż tak groźnie, jak nam się wydawało, że może być.

"Sprawa koncertu z okazji Dnia Matki jest wyjaśniana"

Pytany o koncert w TVP z okazji Dnia Matki, z udziałem publiczności, wiceminister kultury odpowiada, że ta sprawa jest wyjaśniania między dyrekcją teatru a organizatorem, czyli TVP. - Intencje na pewno były dobre, z dobrymi artystami. Czy naruszono jakieś przepisy? Myślę, że telewizja będzie to wyjaśniać – komentuje Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury: Artyści mogą występować o zapomogi wielokrotnie. Powiększyliśmy też pulę na stypendia

- 1 800 złotych na rękę miesięcznie, można występować o te zapomogi wielokrotnie. Powiększyliśmy czterokrotnie pulę na stypendia, żeby artyści korzystali też ze stypendiów – mówi wiceszef MKiDN, pytany o zapomogi dla artystów. Dopytywany o to, ile takich zapomóg zostało wypłaconych, Sellin odpowiada: - Wydaje mi się, że kilka tysięcy. - Wyliczyliśmy, że pomoc dla obszaru kultury będzie sięgać nawet do 4 mld złotych. Będziemy rekompensować straty instytucjom kultury. Jeszcze tak silnej pomocy dla świata kultury nie było. To kwota, która oznacza podwojenie budżetu ministerstwa kultury – dodaje.

Sellin: Decyzja o zwolnieniu prezes Polskiego Radia jest w rękach RMN

Jarosław Sellin był pytany również o to, czy prezes Polskiego Radia powinna zostać zwolniona. - Pani prezes Agnieszka Kamiński znalazła się w trudnej sytuacji w związku z kompletnie niepotrzebnym zdarzeniem, które miało miejsce w radiowej Trójce. Nikomu nie służyło, było absolutnie niepotrzebne. Prezes starała się tę sytuację naprawić – ocenia gość Radia ZET. Podkreśla, że decyzja o zwolnieniu jest w rękach Rady Mediów Narodowych.

