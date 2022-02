– To coś, co było 20 lat temu i wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem pierwsza konferencja nowego selekcjonera była źle przeprowadzona i była błędem, przez który cierpi Czesław Michniewicz. Poruszanie przez dziennikarza WP sprawy „Fryzjera” i straszenie przez Michniewicza prokuraturą? - To była najgorsza konferencja selekcjonera, który obejmował narodowa reprezentację – komentuje Engel. Ekspert piłkarski zaznacza, że słuchają tego przecież i kibice, i piłkarze, i całe środowisko. - Ja wyobrażałem sobie, że - podobnie, jak podczas konferencji, kiedy ja obejmowałem stanowisko selekcjonerskie - dziennikarze natchną selekcjonera wielkim optymizmem, puszczą w świat przekaz, że wreszcie mamy selekcjonera, który będzie w stanie zrobić z tą kadrą coś naprawdę fajnego – mówi Gość Radia ZET. Engel dodaje, że PZPN powinien zorganizować dwie konferencje. - Jedną tylko po to, żeby ogłosić wszem i wobec selekcjonera i robi się konferencję wyłącznie o przyszłości i o tym, jak będzie fajnie. Potem można zrobić drugą, by wyjaśnić rzeczy, które interesowały dziennikarzy – ocenia były trener reprezentacji.

Pytany przez Beatę Lubecką o długie podejmowanie decyzji ws. nowego selekcjonera, Jerzy Engel odpowiada, że do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpływało wiele CV, przewijały się tam ważne nazwiska więc „trudno było od razu zdecydować, by wszystkich odsunąć na bok i postawić na tego jednego”. - Dopiero wyniki określą to, czy człowiek jest dobrym trenerem dla tej drużyny, czy nie. Wszelkie dywagacje będą do 24 marca, czyli meczu z Rosją. Potem już tylko wyniki będą bronić trenera – mówi Engel. Podkreśla także, że dwa pierwsze mecze są „kolosalnie trudne”, więc będzie potrzebny „optymizm i dobra atmosfera”. Dodaje jednak, że może być z tym ciężko, skoro sami tego optymizmu nie mamy.

