Joanna Scheuring-Wielgus: Będziemy chcieli nawiązać kontakt z Kamalą Harris

- Będziemy chcieli jako Lewica nawiązać kontakt z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Jesteśmy do tego przygotowani. Przygotowywaliśmy się do tego od dłuższego czasu, jeszcze przed tym wynikiem wyborczym - ujawnia w Radiu ZET Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy.

Joanna Scheuring-Wielgus, dzisiejszy Gość Radia ZET przyznaje, że opozycja w Polsce bardzo cieszy się z wyniku wyborczego w Stanach Zjednoczonych. - Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa Joe Bidena i Kamali Harris. Jako Lewica chcieliśmy, żeby tak się wydarzyło, to jest dobra informacja dla Polski. Polki i Polacy bardzo się z tego cieszą, a najmniej cieszy się rząd PiS - mówi Joanna Scheuring-Wielgus.

Posłanka Lewicy liczy na to, że wybór nowego prezydenta USA oznacza także wsparcie dla opozycji w Polsce: ''Mamy gwarancję wsparcia w walce o praworządność i prawa człowieka, znamy poglądy Bidena i Harris''.

Joanna Scheuring - Wielgus wskazuje także w rozmowie z Joanną Komolką, jak ważny jest wybór Kamali Harris na wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. - Chcielibyśmy, jako Lewica, żeby Kamala Harris przyjechała do Polski. Ta prezydentura będzie tak skonstruowana i nastawiona na Kamalę Harris. Jest przygotowywana do tego, aby w przyszłości przejąć fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ona byłaby naturalną kandydatką, zwłaszcza, że Joe Biden zapowiedział, że chce w tym fotelu spędzić jedną kadencję - mówi posłanka Lewicy. - Kamala Harris jest za prawami kobiet całym sercem i całą sobą. Podczas wczorajszego przemówienia była ubrana w kolor sufrażystek. Mówiła o tym, że jest pierwszą wiceprezydentką, ale nie ostatnią. To symboliczne przemówienie - dodaje.

