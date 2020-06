Jej zdaniem, przez spadające sondaże Andrzeja Dudy, prezes PiS będzie chciał zrobić wszystko, by zatrzymać wybory. - Jeżeli prezydent Duda będzie miał złe notowania, to Kaczyński może wykonać jakiś ruch, który zablokuje kolejną turę wyborów – mówi parlamentarzystka. Scheuring-Wielgus ocenia, że prezes PiS zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę. -Mówiąc słowami marszałka Terleckiego: Albo będziemy siedzieć albo wygramy. Mają świadomość, że jeśli tych wyborów nie wygrają, to będzie jazda bez trzymanki – komentuje gość Radia ZET. Dodaje, że obecna sytuacja jest „paranoją wyborczą” i jest „ekstraordynaryjna”.

"Robert Biedroń nie popełnił żadnego błędu"

- Nikt ze środowiska Lewicy nie zawiódł się na Robercie Biedroniu. Robert Biedroń nie popełnił żadnego błędu w tej kampanii – mówi Scheuring-Wielgus, pytana o spadające sondaże ich kandydata. - Sondaże wyborcze nigdy nie pokazują tego, co jest naprawdę – ocenia parlamentarzystka. – Postawiliśmy na niego i wszyscy murem za nim stoimy. Nie da się nas podzielić – podkreśla Scheuring-Wielgus. Gość Radia ZET zaznacza, że to Robert Biedroń był szefem sztabu kampanii parlamentarnej Lewicy i to dzięki niemu mają 50 osób w Sejmie. - Tworzymy lada moment nową formację i proszę poczekać na efekty. Kto będzie liderem? Na jesieni kongres założycielski, teraz jesteśmy skupieni na kampanii wyborczej – zapowiada gość Beaty Lubeckiej.

Scheuring-Wielgus: Trzaskowski nie jest żadną solą w oku Lewicy

Pytana o Rafała Trzaskowskiego, Joanna Scheuring-Wielgus zapewnia, że kandydat KO „nie jest żadną solą w oku Lewicy”. - Ja go znam, jesteśmy na „ty”, serdecznie go pozdrawiam i jak każdemu kandydatowi, życzę mu siły do końca – dodaje. Dopytywana o to, na kogo zagłosuje w II turze wyborów, posłanka odpowiada: - Będziemy chcieli dowiedzieć się kto jakie ma poglądy… - Chcemy znać odpowiedzi na pytania: kto jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, za świeckim państwem, za sprawiedliwością społeczną, za równością małżeńską. Trzaskowski nie odpowiedział na te pytania – precyzuje gość Radia ZET. Pytana przez Beatę Lubecką o to, czy mogłaby zagłosować na Andrzeja Dudę, Joanna Scheuring-Wielgus podkreśla, że „absolutnie nie” i dodaje, że Robert Biedroń również tego nie zrobi. - Bądźmy poważni – komentuje.

"Wyborcy Lewicy to nie jest worek ziemniaków"

Lewica w II turze nie poprze żadnego z kandydatów? - Wyborcy Lewicy to nie jest worek ziemniaków, który można przekładać z prawa na lewo. To mądrzy ludzie, którzy sami podejmują decyzję – mówi parlamentarzystka.

Joanna Scheuring-Wielgus: Robert Biedroń był odzierany z godności i żaden z kontrkandydatów nie stanął za nim! O co my walczymy w tych wyborach?!

- Oburza mnie sytuacja taka: Mamy pierwszy raz w kampanii prezydenckiej geja. Kilkanaście dni temu prezydent i jego politycy odzierają go z godności i żaden z kontrkandydatów nie staje po jego stronie – mówi Joanna Scheuring-Wielgus w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Ani Trzaskowski ani Kosiniak-Kamysz ani Hołownia nie stanęli za Biedroniem. To o co my walczymy w tych wyborach?! – dodaje oburzona posłanka Lewicy. Scheuring-Wielgus ocenia, że emocje wśród ludzi ze środowiska homoseksualnego są ogromne. - Kilka dni temu w swoim ogrodzie powiesił się kolejny młody człowiek – mówi parlamentarzystka. - Nie rozumiem tego. Mamy XXI wiek. Ci ludzie są równi nam. Dlaczego my, osoby heteroseksualne możemy afirmować, pokazywać heteroseksualność a inni tego nie mogą?! – komentuje Joanna Scheuring-Wielgus. Jej zdaniem polskie społeczeństwo jest bardziej otwarte niż politycy, którzy zasiadają w Sejmie.

"Nigdy nie byłam liberałką"

Pytana o swoje poglądy odpowiada: - Nigdy nie byłam liberałką. Zawsze byłam bardziej socjaldemokratką.

Posłanka Lewicy proponuje pakt dla obywatelskich mediów publicznych

TVP? - Ta telewizja, w takim kształcie nie jest ani publiczna ani nie ma misji publicznej. Rozwiązanie? Pakt dla obywatelskich mediów publicznych. Ta ustawa jest, ale PO nie chciała tego przeprocedować. Te media trzeba odpartyjnić – mówi gość Radia ZET.

