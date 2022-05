- Myślę, że Śmiszek byłby lepszym premierem, niż ja, a ja bym z chęcią pracowała w jego gabinecie jako ministra ds. kultury – dodaje posłanka Lewicy i zapewnia, że jej formacja ma mnóstwo „fantastycznych osób, które nadawałaby się ze swoimi kompetencjami na ministrów i ministry”.

Joanna Scheuring-Wielgus podkreśla jednak, że temat ten powinien wrócić dopiero po wyborach. - Wierzę w to, że opozycja ma szansę wygrać wybory i chciałabym, żeby ludzie nie śmiali się z tego, że są kandydatki na premierkę czy ministrę, bo kobiety naprawdę są bardzo dobrze wykształcone, mają kompetencje do pełnienia mocnych stanowisk – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Zdaniem posłanki, „im więcej kobiet w polityce, tym mniej wojen i bałaganu”.

Joanna Scheuring-Wielgus: Prezydent Duda zachowuje się jak mąż stanu. Byłam dumna

- Tak, jak działalność prezydenta oceniam negatywnie, tak jego działalność ws. Ukrainy oceniam bardzo pozytywnie. Byłam dumna z tego, że prezydent mojego kraju występował w ukraińskim parlamencie, byłam dumna z tego, co mówił – ocenia posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Gość Radia ZET dodaje: - Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda w kwestii związanej w Ukrainą zachowuje się jak mąż stanu. - Jeśli zachowuje się ok, to nie będę udawała, że nie jest ok – podkreśla.

Zdaniem posłanki, dzięki działaniom polskiego prezydenta pokazujemy, że wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale również całej Europy. - Ukraińcy walczą również o wolność nas wszystkich. My – Polki i Polacy – doskonale to rozumiemy. Nasi koledzy z UE niekoniecznie tak bardzo jak my – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Dopytywana o to, kto jej zdaniem „nie tak bardzo” rozumie tę kwestię, Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada, że rozmawia z różnymi ludźmi z Europy i dodaje: - Oni wiedzą, że jest wojna w Ukrainie, trzeba jej pomagać, ale nie rozumieją tych zagrożeń, które zna Polska. - My, jako Lewica wiedzieliśmy, że nasi koledzy z SPD zupełnie nie rozumieją tego, o czym my mówimy, więc zaprosiliśmy ich do Polski. Przyjechało kilkunastu parlamentarzystów i dopiero jak pojechali na granicę, porozmawiali, to zaczęło do nich docierać, o czym my mówimy – opowiada Gość Radia ZET.

Premier, żona i ich majątek? Tu z kolei posłanka Lewicy nie ma wątpliwości, że „coś jest na rzeczy”. - Premier Morawiecki próbuje nam czegoś nie pokazać. Coś ukrywa – uważa Joanna Scheuring-Wielgus. Zastanawia ją fakt, dlaczego premier dużą część swoich pieniędzy przepisał żonie. - Jeśli nie ma nic do ukrycia, to niech to pokaże – apeluje. Dopytywana o wniosek Lewicy do CBA ws. kontroli majątku państwa Morawieckich, posłanka zapowiada: - Jest przygotowywany, być może zostanie złożony w tym tygodniu. Gość Radia ZET uważa, że w sprawie nieruchomości jest „coś nie tak z przejrzystością”.

"Księża pedofile traktowani są w sposób wyjątkowy i szczególny"

- Dlaczego zajmuję się pedofilią w Kościele? Kościół i księża pedofile traktowani są w sposób wyjątkowy i szczególny. Jest o potwierdzone pismem prokuratora Ziobry, żeby w kwestii pedofilii w Kościele, Kościół traktować inaczej – mówi posłanka Lewicy w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jak mamy pedofila piekarza, to nie jest on przenoszony do innej piekarni, tylko staje przed sądem. Pedofil nauczyciel – dyrektor nie przenosi go do innej szkoły, tylko stawia przed sądem. Pedofil ksiądz – Kościół nie zgłasza do prokuratury, tylko przenosi do innej parafii – dodaje Joanna Scheuring-Wielgus.

Kontrola NIK w Państwowej Komisji ds. Pedofilii? Gość Beaty Lubeckiej ocenia, że komisja od początku była upolityczniona, a jej struktura powinna wyglądać zupełnie inaczej. - Jak? W ustawie, którą złożyłam 2 lata temu są wszystkie odpowiedzi. Będę chciała, żeby marszałek Witek wróciła do tego, na tym posiedzeniu Sejmu – zapowiada posłanka Lewicy.

Scheuring: To dla mnie nobilitacja – jestem traktowana na równi z opozycjonistami z czasów komuny

Joanna Schuring-Wielgus była również pytana o uchylenie immunitetu oraz sprawę wywieszenia dziecięcych bucików na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu. - Ten artykuł, z którego mnie ścigają, to artykuł, który powstał w czasach komuny, by karać opozycjonistów za wieszanie opozycyjnych plakatów na murach. Jeśli jestem ścigana z tego artykułu, to jest to dla mnie nobilitacja – jestem traktowana na równi z opozycjonistami, którzy walczyli z komuną – komentuje Gość Radia ZET. Zdaniem Scheuring-Wielgus, sprawa odebrania jej immunitetu jest związana z kryzysem w Prawie i Sprawiedliwości. - Sytuacja w PiS jest naprawdę kiepska. Kłócą się tam, są jakieś roszady, nie mają większości, więc trzeba coś zrobić, by zmobilizować swój stały elektorat. Dlatego wydarzyła się sytuacja z moim immunitetem, by pokazać, że PiS stoi po stronie Kościoła – uważa posłanka Lewicy.

