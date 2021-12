- Są czasami różnice zdań, to naturalne. Są różne podejścia do różnych problemów. Rozpada się Lewica, rozpadają się inne formacje. My jesteśmy formacją, która sobie radzi – mówi Gość Radia ZET Stanisław Karczewski, pytany o koalicjanta – Solidarną Polskę.

Jak podaje „Wprost”, Zbigniew Ziobro ma szantażować Mateusza Morawieckiego, że jeśli przez Sejm przejdzie ustawa dająca pracodawcy możliwość weryfikacji szczepień, to Solidarna Polska nie będzie głosowała za uchwaleniem budżetu. - Mają inne zdanie. Ja czasami nawet ze swoją żoną się nie zgadzam. Mamy inne zdanie i cóż. Tak bywa. Również w środowisku politycznym mamy różne zdania – ocenia polityk PiS. Ziobro ma grozić przyspieszonymi wyborami? Gość Beaty Lubeckiej uważa, że ciągle ktoś straszy przyspieszonymi wyborami i jest to marzenie opozycji. - Nie będzie przyspieszonych wyborów. Wybory odbędą się w 2023 roku. Zostaliśmy wybrani na 4 lata i mam nadzieję, że zostaniemy wybrani na następne 4 – podkreśla Stanisław Karczewski.

Gość Radia ZET o promocji szczepień: Wiele mediów zaniechało tę sprawę

Senator PiS podkreśla, że ma „absolutnie odmienne” od Solidarnej Polski zdanie ws. weryfikacji szczepień i dodaje, że powinno być to wprowadzone. - Jestem nieobiektywny, ponieważ pracuję w szpitalu z ciężko chorymi, widzę, jak ciężko przechodzą chorobę, jak dużo ludzi umiera. I to osób, które są w niezłym stanie przyjmowane i z dnia na dzień załamują się i umierają – opowiada lekarz i polityk PiS. - U mnie w szpitalu [w Nowym Mieście nad Pilicą – red.] ponad 9 na 10 chorych, ponad 90 na 100 chorych jest przyjmowanych nieszczepionych. Jest garstka osób, które są szczepione i przechodzą łagodnie, radzą sobie z chorobą – mówi Stanisław Karczewski. Lekarz podkreśla: - Nie możemy udawać, że epidemia nie istnieje. Na uwagę prowadzącej, że rząd właśnie czasami tak się zachowywał, polityk PiS odpowiada, że „należy bardzo intensywnie i stanowczo walczyć z epidemią”. Karczewski uważa, że jeśli chodzi o promocję szczepień – winę ponoszą media. - Bardzo żałuję, że bardzo wiele mediów zaniechało tę sprawę, nie angażuje się w walkę z covidem. To społeczna odpowiedzialność – uważa Gość Radia ZET. - Zrzucając odpowiedzialność i mówiąc, że „rząd, rząd, rząd”, to my wszyscy powinniśmy walczyć z koronawirusem – podsumowuje senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA