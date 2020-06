Katarzyna Lubnauer: Karta Rodziny to sztuczny problem. PiS buduje mury i dzieli

- Prezydent wychodzi z założenia, że jak im nie idzie w jednej dziedzinie to spróbują narzucić tematy w zupełnie innej dziedzinie. To stworzenie przez PiS sztucznego problemu – mówi o Karcie Rodziny gość Radia ZET Katarzyna Lubnauer.

Dopytywana o zakaz propagowania ideologii LGBT, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. - Są tylko ludzie, którzy są innej orientacji i powinni czuć się takimi samymi obywatelami jak wszyscy pozostali. Tak samo, jak kiedyś była ideologią gender. Też czegoś takiego nie ma. Jest dziedzina nauki a stwarza się z tego ideologię – dodaje posłanka. Lubnauer ocenia, że polskie rodziny nie są w żaden sposób zagrożone. - Są zaopiekowane. Dla kandydatów i wszystkich Polaków jest to jedna z głównych trosk – komentuje. Zdaniem wiceszefowej klubu KO, PiS „bardzo sprawnie buduje mury w społeczeństwie i zawsze musi znaleźć sobie jakąś grupę, która jest wrogiem”. - Każde dzielenie społeczeństwa powoduje, że jako naród jesteśmy słabsi – uważa Katarzyna Lubnauer.

"Nie ma tematu adopcji dzieci przez pary homoseksualne"

Adopcja dzieci przez pary homoseksualne? - To jest śmieszne, bo nie ma tematu. Nie ma takiego pomysłu, nie ma projektów a nagle prezydent wygłasza taką tezę – mówi była szefowa Nowoczesnej. - Mija czas i Polacy jednoznacznie widzą, że żadnych takich zagrożeń nie ma. To, czego potrzebują polskie rodziny to raczej to, co proponuje Trzaskowski – np. 10 tys. na docieplenie domów – dodaje.

Lubnauer o małżeństwach jednopłciowych: Nigdy taki projekt nie przyjdzie do prezydenta Trzaskowskiego

Małżeństwa jednopłciowe? - Nie ma takiego tematu i nigdy do prezydenta Trzaskowskiego taki projekt nie przyjdzie – zapewnia gość Radia ZET. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, jakie jest jej zdanie w tej sprawie, Lubnauer odpowiada: - Nie zamierzam grać w grę, którą proponuje mi PiS. Dodaje, że jest zwolenniczką związków partnerskich, które jej zdaniem „załatwiłyby większość problemów, jakie mamy w społeczeństwie jeśli chodzi o osoby innej orientacji”.

"Wszyscy powinniśmy pracować dłużej"

Pytana o wiek emerytalny, posłanka KO ocenia, że wszyscy powinniśmy pracować dłużej, ale z odpowiednią zachętą finansową. - Np. pracodawca zatrudniający osobę w wieku emerytalnym może być zwolniony z części ZUS-u – komentuje. 13 emerytura? - Jestem zwolennikiem tego, żeby uczciwie waloryzować emerytury pracowników, pomyśleć o zwolnieniu ich z podatku. W kieszeniach emerytów zostałoby więcej niż 13 emerytura – tłumaczy Lubnauer. Jej zdaniem kwestią emerytury bez podatku jest tematem do rozmowy.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, kiedy Rafał Trzaskowski przedstawi swój program, Katarzyna Lubnauer odpowiada, że kandydat Koalicji Obywatelskiej „na bieżąco przedstawia różne propozycje programowe” i dodaje, że 3 najważniejsze filary już przedstawił.

Katarzyna Lubnauer: Nowoczesna zebrała ponad 100 tys. podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. Dług? Spłacamy. Mamy szansę zrobić to do końca kadencji

- A dobrze, dziękuję. Bardzo miło – odpowiada Katarzyna Lubnauer, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, co słychać w Nowoczesnej. Była przewodnicząca tej partii podkreśla, że .N zebrała ponad 100 tys. podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. - Można powiedzieć, że my mogliśmy go zarejestrować – dodaje. Ilu członków ma Nowoczesna? - Nie wiem, nie liczę – mówi Lubnauer. Dług? – Spłacamy. Myślę, że do końca tej kadencji mamy szansę spłacić te zobowiązania – ocenia posłanka KO.

Była szefowa .N: Popełniliśmy błędy jako liderzy KO

Dopytywana o błędy, jakie popełniła, Katarzyna Lubnauer odpowiada, że „człowiek całe życie powinien sobie zadawać pytania, jakie błędy popełnia”. - Jako liderzy Koalicji Obywatelskiej popełniliśmy błędy, ponieważ nie wygraliśmy wyborów – ocenia gość Radia ZET. - Jednym z elementów, który zawiódł jest fakt, że nie mamy cały czas dostępu do pewnej grupy wyborców, którzy są silnie indoktrynowani przez TVP. To, co jeszcze zawiodło – może nie wszędzie byli najlepsi liderzy list – analizuje była przewodnicząca Nowoczesnej.

"Wybory będą bezpieczne i warto na nie pójść"

Pytana o 28 czerwca, Lubnauer odpowiada: - Wybory będą bezpieczne i warto na nie pójść. - Bądźmy logiczni: Jeżeli odmraża się gospodarkę, możemy pójść do restauracji, do sklepu, funkcjonują szkoły, przedszkola, możemy pójść na procesję, możemy gromadzić się w Kościele, to w jakikolwiek sposób możemy uznać, że wybory są większym zagrożeniem niż tłum w Kościele? – dodaje gość Radia ZET.

Katarzyna Lubnauer ministrem edukacji? "Tak, chciałabym zmieniać polską edukację"

- Tak, chciałabym zmieniać polską edukacje ponieważ uważam, że potrzebnych jest wiele zmian. Polska edukacja powinna być nowocześniejsza, bardziej praktyczna, powinna bardziej docierać do młodzieży z informacjami, które ich dotyczą – odpowiada Katarzyna Lubnauer, pytana w internetowej części programu o to, czy chciałaby zostać ministrem edukacji w rządzie KO.