- Mejza kompromituje nie tylko rząd, ale i Polskę. Tego się nie przeczeka . To, co się dzieje z panem Mejzą jest po prostu obrzydliwe – ocenia Gość Radia ZET, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

Zdaniem posłanki rządzący powinni zastanowić się, czy w ich interesie jest, by ludzie, którzy ich obciążają – Łukasz Mejza i Kamil Bortniczuk – powinni pozostać w rządzie. Konferencja wiceministra sportu? - To było coś tak kuriozalnego i żenującego, że jedyne o czym marzę to to, żeby można to było odzobaczyć – komentuje Lubnauer. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, dlaczego KO składa wniosek o odwołanie ministra sportu, wiceprzewodnicząca klubu odpowiada, że chodzi przede wszystkim o 2 sprawy. - Pan Bortniczuk był autorem tego zdarzenia, jakim jest obecność Mejzy w rządzie. Drugą sprawą jest to, że toczy się postępowanie CBA ws. Azotów w Kędzierzynie i zakupu propylenu, gdzie odpowiedzialnym za transakcję był Bortniczuk. Są wątpliwości czy nie było działania na niekorzyść spółki – tłumaczy Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem jest wokół niego „sporo niejasności”. - Ma swoje kłopoty związane z CBA, ma też problemy z tym dziwnym zamieszkiwaniem w hotelu na koszt swojego kolegi biznesmena – dodaje Gość Radia ZET.

Pytana przez Beatę Lubecką o szefa MEiN, który wycofuje się ze zwiększenia liczby reprezentantów kuratora w komisjach, które wybierają dyrektorów szkół, posłanka odpowiada, że „być może dlatego, że w tej ustawie wpisane jest, że kurator może dyrektora odwołać w trybie nagłym”. - Mógł dojść do wniosku, że nie jest w stanie w całej Polsce wybrać dyrektorów szkół, natomiast jest w stanie odwołać ich za każdym razem, kiedy nie będzie mu się podobało ich działanie – uważa Lubnauer. Wiceszefowa klubu KO ocenia, że w tzw. ustawie „lex Czarnek”, jest jeszcze jeden zapis, „który pozbawia praktycznie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania swoich dzieci”. - To kurator ma decydować jakie zajęcia pozalekcyjne będą na terenie szkoły – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem Katarzyny Lubnauer Przemysław Czarnek mówi wprost: - Ja po to wprowadzam tę ustawę, by w całej Polsce zakazać rodzicom organizowania dla swoich dzieci zajęć na terenie szkoły zajęć, których sobie rodzice życzą. - To ubezwłasnowolnienie wszystkich rodziców i młodzieży – uważa posłanka. Lubnauer ocenia, że „pan Czarnek chce według swojego schematu uznawać te cnoty niewieści, uznawać edukację seksualną za deprawację, broń Boże, żeby były jakieś zajęcia równościowe, bo wiemy, jaki jest jego stosunek do społeczności LGBT”.

„Trudno być tak pełnym hipokryzji, by usiąść i powiedzieć: to pijemy zdrowie”

Brak spotkania opłatkowego w Sejmie? - Nigdy specjalnie nie uczestniczyłam w tych podziałach opłatkiem w Sejmie. Nie jestem zwolennikiem opłatków w miejscu pracy – komentuje Gość Radia ZET. - Nie jestem dużym zwolennikiem, by nagle z ludźmi, z którymi często na co dzień nie łączą nas przyjazne stosunki, przez chwilę udawać – dodaje. Zdaniem Katarzyny Lubnauer atmosfera w Sejmie popsuła się przez duże podziały. - Kiedyś się przekonywało Polaków, że my tutaj się kłócimy, a potem siadamy i razem pijemy. Tego już nie ma – mówi wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem tak urosły emocje „związane z psuciem kraju, działaniami na szkodę Polski, że już trudno być tak pełnym hipokryzji, by potem usiąść i powiedzieć: no, to teraz pijemy zdrowie”.

- Minister Czarnek był na posiedzeniu Komisji Edukacji pierwszy raz. To był głęboki wstrząs. Być może pierwszy raz poczuł, że cokolwiek wie o edukacji – mówi Katarzyna Lubnauer w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. – Pojawił się i poobrażał nas – dodaje wiceszefowa klubu KO. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, w jaki sposób, posłanka odpowiada: - Wygłaszał teksty o nachalnej promocji szczepień, która jest szkodliwa i to opozycja jest za to odpowiedzialna – tłumaczy Lubnauer.

Zdaniem Gościa Radia ZET obecny szef MEiN robi „bardzo złą robotę”. - Szczególnie wśród młodzieży. Minister, który jest antywzorcem jest szczególnie szkodliwy – dodaje wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer uważa, że Przemysław Czarnek „traktuje edukację jako stopień do swojej kariery politycznej, element budowania się w bardzo agresywnej narracji”.

„W następnych wyborach zwyciężymy z PiS”

Gość Radia ZET ocenia, że „efekt Tuska” wciąż jest dostrzegalny. - W następnych wyborach zwyciężymy z PiS. Polacy oczekują od nas jedności. Tusk ma determinację, by wygrać wybory i zakończyć bardzo złe dla Polski rządy PiS – podkreśla Lubnauer. Dopytywana przez słuchacza o to, za co krytykuje Platformę Obywatelską, posłanka odpowiada: - Czasami za to, że chciałabym, byśmy mieli bardziej jednoznaczne stanowisko np. w takich sprawach, jak przyjęcie euro czy rozdział Kościoła od państwa.

Głosowania i nieobecność niektórych posłów? - Chciałabym, żeby zakończyć nagonkę na moich kolegów i koleżanki. Każda z osób, które były nieobecne ma bardzo poważne powody zdrowotne. Albo to przypadek dot. zdrowia dziecka, albo np. po operacji kręgosłupa, 2 osoby były na covidowym zwolnieniu – wyjaśnia posłanka.

Pytana przez słuchacza o to, czy Nowoczesna została już całkowicie pożarta przez PO, Katarzyna Lubnauer odpowiada, że „w tej chwili w Sejmie mamy praktycznie wszystkie kluby koalicyjne”. Dodaje, że koalicja jest korzystna z punktu widzenia przyszłości wyborczej Polski i zwycięstwa idei.

Nowoczesna i jej zadłużenie? Gość Radia ZET komentuje:

RADIOZET/MA