Rząd przebada mieszkańców nawet kilku województw? Kraska: rozważamy to

Koronawirus w Polsce nadal notuje wysokie (choć na ten moment nierekordowe) statystyki. W piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 22 464 nowe przypadki zakażenia, z kolei w czwartek poinformowano o 23 975 zachorowaniach. W ostatnich dniach zanotowano natomiast rekordową liczbę ofiar śmiertelnych - w piątek 628, a w czwartek 637.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia i sobotni gość Radia ZET, powiedział, że rząd rozważa "przeprowadzenie populacyjnego badania na obecność koronawirusa w jednym lub kilku województwach w Polsce". Przyznał również, że w tej chwili jego resort analizuje wyniki podobnych badań, które przeprowadził rząd Słowacji

- To była duża akcja, w tej chwili zbierane są wyniki. Na forum międzynarodowym Słowacja je pokazała i trwa dyskusja, czy to przesiewowe badanie przynosi efekt. Tam były robione tzw. szybkie testy. My być może też te szybkie testy wykorzystamy do przeprowadzenia takiego populacyjnego badania jednego czy kilku województw.

Kraska: mamy dwa miliony szybkich testów na koronawirusa

- Mamy dwa miliony szybkich testów, jedna dostawa już jest, druga - także milion - ma przyjść. Czekamy też na wyniki podobnych badań z innych krajów Europy Zachodniej. Np. w Wielkiej Brytanii niektóre miasta też są testowane przesiewowo. Musimy do tego rozsądnie podejść, żeby to miało naukowy sens - mówi Waldemar Kraska.

Wiceszef resortu zdrowia przyznaje, że ministerstwo rozważa także rozszerzenie grupy lekarzy, którzy mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. Resort skłania się do tego, by zlecenia mogli wypisywać również lekarze z prywatnych placówek medycznych.

- Być może będzie decyzja na "tak". Jeszcze nie mamy całego pakietu. Trzeba jeszcze to z NFZ omówić, w jaki sposób to refundować. Bo takie badanie musi być refundowane. Każda nowa możliwość kolejnego zlecania testów, jest dobra, bo tych testów musimy wykonywać jak najwięcej - deklaruje Kraska.

RadioZET.pl