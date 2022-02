Szef klubu Lewicy dodaje: - Mówimy „opozycja, opozycja”, ale proszę sobie wyobrazić, że okazuje się, że minister koordynator służb specjalnych podsłuchiwał prezydenta czy premiera. Jego zdaniem haki na „swoich” mogą być ważniejsze dla rządzących, niż haki na opozycję.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o wczorajsze spotkanie z Pawłem Kukizem, dotyczące powstania sejmowej komisji ds. inwigilacji, Gość Radia ZET odpowiada: - Nie ma dobrych emocji. Krzysztof Gawkowski tłumaczy, że trudno o to, jak spotykają się ludzie, którzy generalnie głosują inaczej, niż cała opozycja. – To są złe emocje, ale wszystkich łączy to: jak i kto był podsłuchiwany i czy PiS wykorzystywało służby przeciwko opozycji i przeciwko swoim – komentuje polityk Nowej Lewicy. Gawkowski podkreśla, że „jest mur, ale nieufności”. - Ufam Kukizowi, ale to zaufanie jest ograniczone do momentu głosowania. Jeśli zagłosuje z nami, to ja też powiem, że zachował się bardzo uczciwie – dodaje Gość Radia ZET.

„W PiS są osoby, którym zależy, by komisja powstała. Cuda się zdarzają”

Pytany o to, jakim cudem komisja może zostać przegłosowana, skoro PiS ma większość, Gawkowski odpowiada, że „to będzie trudne, ale cuda w polityce się zdarzają”. - Potrzeba nam jednego głosu. Potrzeba wielkiej mobilizacji opozycji – dodaje. Jego zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości „są osoby, którym zależy, żeby ta komisja powstała”. Kto? - Np. jest pan Ardanowski – mówi polityk. Szanse na powstanie komisji? Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego jest to pół na pół. - Kukiz mówił wczoraj [ podczas spotkania z opozycją– red.] dość stanowczo, że daje PiS-owi miesiąc i poinformował o tym Kaczyńskiego. Jeśli przez miesiąc sprawa nie będzie postanowiona na Sejmie, to on przestaje głosować z PiS i PiS traci większość – przypomina szef klubu Lewicy. Zaznacza także, że lider Kukiz’15 uczciwie przyznał, że „głosowanie ws. komisji śledczej ds. inwigilacji jest jednym, a współpraca w ramach porozumienia podpisanym z Kaczyńskim jest drugim”. - Tu się może wydarzyć wszystko, bo Kaczyński wie, że komisja śledcza ds. inwigilacji będzie ujawniała prawdę i jest duża szansa, że ten rząd przewróci się szybciej, niż później – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Krzysztof Gawkowski: Lewica musi zdefiniować się na nowo

- Lewica musi dziś zdefiniować się na nowo, jako formacja polityczna, która jest w innym otoczeniu, niż w 2019 roku – mówi Krzysztof Gawkowski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Szef klubu Lewicy przyznaje, że ostatnie jego formacja miała wiele niepotrzebnych kłótni, ale teraz – jak zapewnia Gawkowski – jest „czas spokoju”. - Idziemy do przodu z nową strategią programową – dodaje polityk. Jego zdaniem „są dobre jaskółki” i Lewica jest w stanie rządzić. - Mamy pełną szufladę ustaw (…), PO i PSL też mają. Gdybyśmy wszystko zebrali, to mamy 300 ustaw/uchwał, które można szybko wyrażać – komentuje Gość Radia ZET. - Albo jesteśmy sprytni i sprytniejsi, niż Kaczyński i umiemy o tym opowiadać, albo Kaczyński wygrywa wybory – zaznacza Krzysztof Gawkowski.

Odejścia z Lewicy? - To są takie plotki, że odchodzą setki osób. Ile osób statecznie odeszło? Sto kilkanaście z tego, co wiem – komentuje polityk. - Nie wierzę, że będą kolejne odejścia, ale też ich nie wykluczam. Mam poczucie, że jeśli ktoś chce odejść z Nowej Lewicy, to też ktoś może na to miejsce przyjść – dodaje.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o apel Lewicy, by Andrzej Duda zawetował tzw. lex Czarnek, polityk odpowiada, że jeśli prezydent tego nie zrobi, to „tylko nowe wybory, czas na nowy program edukacyjny nowej koalicji rządowej”. - Nie ma innej opcji – uważa Gawkowski. – Prezydent Duda powiedział, że z tego, co czytał o założeniach lex Czarnek, nie wszystkie przepisy mu się podobają. Można wnioskować, że odeśle niektóre przepisy do TK – mówi szef klubu Lewicy.

Prezes ZUS nowym ministrem finansów? - Prof. Uścińska to jest akurat postać, która mogłaby ustabilizować finanse państwa – ocenia Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem obecna szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „ma cechy, które dawałyby poczucie, że mogłaby mieć swoje zdanie”. – Mogłaby przyjść i coś znaczyć w rządzie – uważa gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że prof. Uścińska „umiałaby tupnąć nogą, zagrozić dymisją, odejściem i powiedzieć: na coś się nie zgadzam, robicie głupie rzeczy”.

Co z Polskiego Ładu Lewica zostawiłaby po wygranych wyborach? - Kwotę wolną. To ustawa jedna z tych, które złożyliśmy. To pomoże Polakom. Składka zdrowotna? Trzeba podwyższać, ale nie tak skokowo – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem na tę chwilę Polskiego Ładu nie da się poprawić, ponieważ jest to „durszlak ze zbyt wieloma dziurami”.

