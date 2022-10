Krzysztof Gawkowski o PiS: Będą siedzieć. Cała drużyna powinna mieć zarzuty karne

- Ziobro i ta cała spółka w resorcie sprawiedliwości, Kaczyński i jego pomocnik Morawiecki – cała ta drużyna PiS powinna mieć zarzuty karne. Jest za co, ale powinien być to proces, do którego dojdziemy. Nikogo za darmo się nie wsadza – mówi, o wsadzaniu rządzących do więzienia, Gość Radia ZET Krzysztof Gawkowski.

Szef klubu Lewicy dodaje, że właśnie dlatego jego formacja proponuje komisję sprawiedliwości i prawa. - Trzeba zbierać materiały, być prokuratorem, adwokatem diabła, przedstawić niezależnym sądom. Zarzuty, które trzeba nazbierać, a na końcu więzienie – zaznacza poseł. Gość Bogdana Rymanowskiego zapowiada, że rządzący „będą siedzieć, ale muszą być procesy”. - Będą siedzieć, ale ma się to odbyć zgodnie ze standardami. Będziemy was rozliczali, nie będzie taryfy ulgowej, ale to wszystko zgodnie z prawem – podkreśla Gawkowski. Jego zdaniem ktoś musi odpowiedzieć za to odpowiedzieć – „rozliczenie Ziobry za aferę hejterską, Kaczyńskiego, że pozwalał swoim politykom działać poza prawem, inwigilując Pegasusem, rozliczenia ze media publiczne, niszczoną polską armię przez 5 lat”. Zakupy dla naszej armii? - Cieszę się, że się rozwija, ale nie zapomnę o tym, że Macierewicz to największy zbrodniarz polskiej polityki, w kontekście przenośnym, politycznym. To on wywołuje polsko-polską wojnę. Szkodnik, kłamca. On powinien też siedzieć – komentuje szef klubu Lewicy.

- Jak słucham czasem występów ministrów, pana Kaczyńskiego, Morawieckiego, Macierewicza, to polityczne noże otwierają się w kieszeni i myślisz sobie: już powinni skończyć, skończyć swoją misję w rządzie – dodaje.

Gawkowski o Komorowskim: Głupie słowa. Można je przyrównać z polską zdradą stanu

Trzeba usiąść do stołu z Putinem? - To słowa niepotrzebne. Głupie – ocenia Krzysztof Gawkowski, pytany o Bronisława Komorowskiego, który stwierdził w rozmowie z RMF FM, że trzeba usiąść do negocjacji z prezydentem Rosji. - Prezydent, nawet były, który mówi o tym, że trzeba zepchnąć Ukrainę do negocjacji z Putinem… można to przyrównać z polską zdradą stanu – uważa polityk Lewicy. Jego zdaniem, jeśli były prezydent „mówi dziś, że Ukraina powinna podłożyć się Putinowi to oznacza, że nie widzi szerszego, globalnego interesu Polski”. - Dziś w interesie Polski jest to, by Ukraina ten konflikt wygrała, albo przynajmniej – na swoich warunkach – zawiesiła. Jeśli będzie to na warunkach Putina, to to jest złe dla Polski, a to oznacza zdradę stanu – tłumaczy Gość Radia ZET.

Kto odpowiada za atak ma Most Krymski? - Myślę, że bliżej prawdy jest to, że to Rosjanie. Wydaje się prawdopodobne, że może toczyć się gra, która ma na końcu obalić Putina – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dodaje, że atak na Kijów, który właśnie odbywa się, jest aktem odpowiedzi, eskalacji, ale też bezwzględnej agresji. - Putin się broni. Również przed własnym upadkiem – komentuje polityk Lewicy. Zaznacza, że „gra będzie się wyostrzała”. - Myślę, że Putin doskonale wie, że albo będzie ostrzejszy, albo skończy na szafocie. I to nie na tym, gdzie będzie go sądziła opinia światowa, ale koledzy, przyjaciele postawią mu szafot – ocenia Krzysztof Gawkowski.

Szef klubu Lewicy apeluje: Czas najwyższy, byśmy znów się spotkali

- Lewica apelowała o zwołanie szybko Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo mobilizacja Rosji, mobilizacja w Białorusi świadczą o tym, że Putin nie będzie chciał się zatrzymać. Czas najwyższy, byśmy się znów spotkali – mówi Gość Radia ZET.

Krótka piłka – tak czy nie? Czarzasty oszukał Gawkowskiego

- Czy w młodości był pan podrywaczem? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Krzysztof Gawkowski.

- Czy zdobędzie pan literackiego Nobla? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia polityk.

- Czy Tusk zasłużył na nagrodę Kongresu Kobiet, bardziej, niż jakikolwiek polityk Lewicy? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Czy w obliczu wojny, Lewica weszłaby do rządu jedności narodowej z PiS? – pyta Rymanowski.

- Nie – zapewnia Gawkowski.

- Czy Czarzasty kiedykolwiek pana oszukał, okłamał? – pyta dziennikarz.

- Różnie bywało, ale nie było tych spraw dużo – komentuje poseł.

Krzysztof Gawkowski dodaje, że „w polityce jest różnie”. - Bywało tak, ale jesteśmy dalej przyjaciółmi. To umiejętność balansu politycznego, a w tym Czarzasty jest dobry – ocenia Gość Radia ZET.

Gawkowski o przyszłym rządzie: Lewica opiekuje się klasą średnią, a PO najbogatszymi

- Najpierw plan rządzenia, potem rozmowy o tym, jak układać listy. Z Platformą, Hołownią, PSL-em przygotowujemy wspólne ustawy. Niedługo będą ogłaszane – zapowiada szef klubu Lewicy, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Rozmawialiśmy o tym, czy mamy wspólne programowe tematy, które mogą nas łączyć po wyborach – oczywiście. Jesteśmy w stanie rządzić pod warunkiem, że wcześniej dogadamy ustawy – zapewnia Krzysztof Gawkowski.

Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że Lewica „ma ważną rolę do odegrania w przyszłym parlamencie i rządzie – kogoś, kto będzie pilnował”. - Będzie strażnikiem PO – w sprawach społecznych, by nie było za dużo liberalizmu, w sprawach dot. otwartości, równości, praw kobiet, rozdziału Kościoła – mówi polityk Lewicy. Podział obowiązków? - Lewica ma za zadanie dbać o klasę średnią. O tych, którzy mają aspiracje, chcą lepiej żyć, chcą do koszyka sobie dołożyć. Ci, którzy najwięcej zarabiają – niech PO się nimi opiekuje – uważa Gawkowski. Dopytywany o klasę średnią, poseł odpowiada, że wliczają się do niej ci, którzy zarabiają 3,5 tysiąca złotych miesięcznie na rękę, ale również ci, którzy zarabiają 6 tysięcy. - Zadaniem Lewicy jest dziś zaopiekowanie się klasą średnią, by ona nie straciła – podkreśla Gość Radia ZET.

Pytany o problemy z węglem, polityk odpowiada, że każdy, kto chce dziś kupić węgiel wie, że to trudne zadanie. - Kaczyński z Morawieckim obiecywali w wakacje, że węgla nie zabraknie, miał być po 900 złotych. Cena dziś to 3-5 tys., a węgla jak nie było, tak nie ma. Trzeba dziś doprowadzić do tego, żeby ten węgiel sprowadzić do Polski, można sprowadzić też z Ukrainy. Trzeba zapewnić, żeby cena była przyzwoita. Spekulacja na węglu to wina całego układu ochrony środowiska – uważa polityk Lewicy.

"Jak wisienka, którą będzie mógł konsumować"

Nagroda Kongresu Kobiet dla Donalda Tuska? - Na pewno są w polskiej polityce, przestrzeni społecznej osoby, które bardziej na to zasłużyły. Ale pamiętam też, jak Biedroń dostawał tę nagrodę w 2016. Tusk musiał długo terminować, bo 6 lat poczekać – komentuje Gawkowski. Jego zdaniem nagroda „jest jak taka wisienka, którą będzie mógł konsumować po tym, jak coś dobrego zrobi”.

Polityk uważa, że wcześniej czy później dojdzie w PiS do przesilenia. - I będzie to przesilenie związane z pogodą i aurą na zewnątrz. Jeśli będzie mocniejsza zima – Błaszczak albo Sasin będą premierami – ocenia Krzysztof Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski zdradza również, że pisze teraz polityczną książkę. - O tym, jak widzę Polskę. Książka pokazująca, jak polityk starszo-młodszego pokolenia wyobraża sobie Polskę w 2023 roku. Myślę, że będzie wydana w przyszłym roku – zapowiada poseł.

RadioZET/MA