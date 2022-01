- Mamy do czynienia z nieładem. To jest tak po partacku zrobione, jak tylko można. Tłumaczenie się, że było mało czasu jest nieprawdą – mówi o Polskim Ładzie Gość Radia ZET prof. Witold Orłowski.

Ekonomista zaznacza, że premier mówił o tej reformie już od maja. - To popełnienie szkolnych błędów, nieprzygotowanie urzędników, nieprzygotowanie odpowiednio ustaw, nieprzejrzenie czy gdzieś są błędy – wylicza były doradca ekonomiczny prezydenta RP. Gość Beaty Lubeckiej przypomina „fatalnie, po partacku, nieprofesjonalne” wprowadzoną reformę służby zdrowia z końcówki lat 90. i dodaje: - Myślę, że ta [Polski Ład – red.] ją przebija. Zdaniem prof. Orłowskiego sposób przygotowania reformy przez rządzących jest „kompromitujący”. - Trzeba łatać dziury, ale czasem, jak się wydaje, to może być łatanie nie do końca zgodne z prawem – uważa ekonomista. Tłumaczy, że chodzi o przepis mówiący o tym, że zmiany podatkowe dotyczące podatków od dochodów mają prawo być wprowadzone w Polsce tylko do 30 listopada poprzedniego roku.

„Około połowa Polaków straci, a około połowa zyska”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o zyski dla Polaków, płynące z Polskiego Ładu, Gość Radia ZET odpowiada: - To jest tak skomplikowane i tak niejasne, i tak zapisane dziwnie, i tak złożony zestaw zmian, że ja bym powiedział, że nikt nie jest w stanie precyzyjnie powiedzieć kto zyska, a kto straci. Prof. Witold Orłowski formułuje prognozę na podstawie „reguły kciuka”, że „ok. połowa Polaków straci, a ok. połowa zyska”. - Dla wysoko zarabiających, liniowców to będzie poważna strata. Dla emerytów z niskimi emeryturami to będzie poważny zastrzyk – dodaje ekonomista. Prof. Orłowski wyjaśnia, że mamy do czynienia z przesunięciem pieniędzy i wyższym opodatkowaniem ludzi zarabiających przeciętnie, aktywnych ekonomicznie i mamy pewną poprawę sytuacji ludzi nieaktywnych ekonomicznie. - Z punktu widzenia aktywizacji ludzi to nie jest najlepsze rozwiązanie. Z punktu widzenia walki z ubóstwem – tak – komentuje Gość Radia ZET.

PIT-2 – o co chodzi i jak składać? Prof. Orłowski: Księgowi załamują ręce

Pytany o oświadczenie PIT-2, ekspert odpowiada, że jest to informacja dotycząca tego, że dana osoba pobiera dochód tylko w jednym miejscu, nie pobiera emerytury itd. - Człowiek normalnie pracujący w jednym miejscu powinien złożyć PIT-2 u jednego pracodawcy i niejako upoważnić go do wyliczania korzyści. Co mają robić ludzie, którzy pracują w wielu miejscach, to proszę mnie nie pytać, bo ja po prostu nie wiem. W tej chwili resort finansów chyba też tego nie wie – mówi prof. Witold Orłowski. Podkreśla, że księgowi załamują ręce, bo nie wiedzą do końca jak to wszystko robić.

Zdaniem Gościa Radia ZET mimo wszystko „progresywność w Polsce powinna rosnąć”. – Ale zrobiłbym to w sposób bardziej sprzyjający rozwojowi gospodarczemu – ocenia ekspert. Dodaje, że on sam straci na Polskim Ładzie, ale stara się patrzeć na to jako na problem społeczno-gospodarczy.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA