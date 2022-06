- Dramat, co się wydarzyło w Prokuraturze Generalnej pana Ziobry. To nie jest minister sprawiedliwości ani prokurator, tylko drań, który demoluje wymiar sprawiedliwości kosztem ludzi pokrzywdzonych! – grzmi w Radiu ZET były przedsiębiorca Marek Kubala.

Mężczyzna od ponad 20 lat walczy z wymiarem sprawiedliwości o zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie i zrujnowanie jego firmy. - Resorcie sprawiedliwości, Zbigniewie Ziobro - niech pan w końcu otworzy oczy! Zdemolowaliście i upolityczniliście wymiar sprawiedliwości kosztem obywateli! – dodaje Gość Radia ZET. Skargę nadzwyczajną Kubali, prokurator generalny rozpatruje już ponad tysiąc dni. - Pan Ziobro dopuszcza się przewlekłości 3 lat w stosunku do człowieka, który jest wyjątkowo poszkodowany przez wymiar sprawiedliwości. Gdzie tu jest szacunek do krzywdy i przepisów prawa?! Ja tego człowieka pozwałem o zadośćuczynienie za te 3 lata i żądam 100 tys. na schronisko dla zwierząt – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro wykorzystuje instrumentalnie i politycznie skargę nadzwyczajną. - Za to, że odkryłem prawdziwe oblicze Ziobry, że chce demolować i upolityczniać sądy i zacząłem krytykować, spotkałem się z tym, że moja skarga została wyrzucona do kosza – podkreśla były przedsiębiorca.

Odszkodowanie? Marek Kubala domagał się prawie 50 mln złotych, przyznano mu zaledwie 153 tysiące. - Moje roszczenia są teraz na kwotę ponad 30 mln, a biegły oszacował moją szkodę w 50 proc. Stwierdziłem, że po 20 latach mojej gehenny, straconego zdrowia i najlepszych lat życia, nie będę zaskarżał opinii pomimo, że jest tylko w 50 proc. dla mnie korzystna. Podałem rękę do zawarcia zgody – opowiada Gość Radia ZET.

Jutro finał sprawy Marka Kubali. Sprawy, która trwa od ponad 20 lat. - Chciałbym zaprosić na jutrzejszą rozprawę o 12:00 do Sądu Okręgowego w Sieradzu. W tym procesie pozwanymi są organy państwa – Sąd Okręgowy w Świdnicy, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu i Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem to właśnie te organy państwa dopuściły się „bezprawnego, bestialskiego” aresztowania i jego 20-letniej gehenny, która trwa do dziś. - Prezesami tych sądów są ludzie powołani przez Ziobrę – podkreśla Kubala. - Wysłannicy tego drania Ziobry (…), reprezentanci skarbu państwa mają jeden cel: doprowadzić do obstrukcji procesu, utrudnić mi uzyskanie odszkodowania – uważa były przedsiębiorca. Na co liczy przed jutrzejszą rozprawą? - Spodziewam się sprawiedliwego wyroku – komentuje Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA