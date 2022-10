Co mogli powiedzieć Szojgu inni ministrowie? Były prezydent tłumaczy, że takie rozmowy odbywają się według schematów, a panowie mają przed sobą kartki, z których czytają i wzywają do zaprzestania działań wojennych. - Szojgu powinien znaleźć się na ławie oskarżonych przed jakimś międzynarodowym trybunałem – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Kwaśniewski: Amerykanie uderzą na siedziby Putina w Rosji

Aleksander Kwaśniewski jest przekonany, że „Rosja dostała informację, że w przypadku ataku bronią masowego rażenia, zostaną zaatakowane ważne cele, np. wszystkie siedziby, w których bywa Putin”. Amerykanie uderzą na siedziby Putina na terytorium Rosji? - Tak. Myślę, że Putin musiał dostać taką informację odstraszającą. Innego sposobu nie ma – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „zagrożenie atakiem taktyczną bronią nuklearną jest większe, niż w ostatnich 30-40 latach”. - Choćby z tego powodu, że mówi się o tym głośno. Adekwatna odpowiedź musi być przygotowana – podkreśla były prezydent. Zaznacza, że Putin „narobił już wiele głupstw, jego ręce są skrwawione tysiącami ofiar, przede wszystkim cywilnych, więc muszą by stosowane różne środki, by okiełznać, przestraszyć głównego autora tych zbrodni”.

Aleksander Kwaśniewski: Nawalny to wyjście awaryjne, takie ostateczne

- Wiele daje mi do myślenia fakt – co świadczyłoby o grze służb – że Nawalny jest w obozie, ale żyje. To mogłoby oznaczać, że jest przygotowywany wariant alternatywny, gdyby to wszystko się posypało – mówi była głowa państwa. Zdaniem Kwaśniewskiego, Nawalny to wyjście awaryjne, „takie ostateczne”. - Dla Putina nie, ale dla grupy, która będzie chciała ewentualnie jakiś bunt opanować, a pozostać u władzy. Ale już bez Putina. Putina poświęcą w pierwszej kolejności – uważa Gość Radia ZET. Dodaje, że Nawalny „jest demokratą, więc nie byłoby władztwa jednoosobowego, prawdopodobnie byłaby szansa na większy udział społeczeństwa w różnych decyzjach”.

Były prezydent o aferze podsłuchowej: Operacja służb – częściowo polskich i rosyjskich. Czuję się ofiarą

- W normalnym systemie demokratycznym, komisja sejmowa powinna rozpocząć pracę, odzyskać wszystkie materiały ze służb, z prokuratury i podać to opinii publicznej – mówi Aleksander Kwaśniewski, pytany o aferę podsłuchową. Zdaniem Gościa Radia ZET, jak najszybciej powinno to zostać wyjaśnione. - Jakby pan mnie zapytał, co ja wiem o tej aferze: czy Falenta był graczem jednoosobowym, czy robił to na czyjeś zamówienie, czy komuś przedawał – po tylu latach działania służb my nie mamy odpowiedzi na te pytania – dodaje były prezydent. Kwaśniewski zaznacza, że „nie może być tak, że lata mijają i my nie wiemy, czy działał sobie samotny wilk, który nas podsłuchiwał, czy była to operacja wielu służb”. - Ja mam przypuszczenia, że to operacja służb – części polskich i niewykluczone, że z udziałem rosyjskich – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. O co chodziło? Zdaniem byłej głowy państwa o osłabienie Polski i polskiego rządu, niezależnie jaki to rząd. - Naturalnie byłem podsłuchany – przypomina Gość Radia ZET. - Czuje się pan ofiarą? – pyta prowadzący. – Tak – przyznaje Kwaśniewski.

Krótka piłka: Trzaskowski ma większą możliwość, niż Tusk, wolę pogadać z Czarzastym, niż z Millerem, Finlandia to nie jest ulubiony, skandynawski kraj

- Trzaskowski ma większą możliwość przebicia szklanego sufitu, niż Tusk? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Aleksander Kwaśniewski.

- Bardziej wolę pogadać z Czarzastym, niż z Millerem? – pyta dziennikarz.

- Tak – przyznaje były prezydent.

- Namawiam moją żonę Jolantę, by wystartowała z wyborach prezydenckich? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapewnia Gość Radia ZET.

- Śmieję się z memów o sobie samym? – pyta prowadzący.

- Tak – komentuje była głowa państwa.

- Finlandia to mój ulubiony skandynawski kraj? – pyta Rymanowski.

- Nie – odpowiada Kwaśniewski.

RadioZET/MA