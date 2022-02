Aleksander Kwaśniewski: Ukraina natychamist do NATO. Putin stracił kontakt z rzeczywistością

- Wczorajsze wystąpienie Putina to coś niebywałego – agresywne i bezczelne (…) wkur..ce. Jemu chodzi o to, by CAŁA Ukraina była w rosyjskiej strefie wpływów – mówi Gość Radia ZET, były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jego zdaniem prezydent Rosji prowadzi „cyniczną, bezwzględną” grę na wyniszczenie Ukrainy. - Po jego wystąpieniu jestem niezwykle zasmucony. W jego głowie są chore koncepcje. Obawiam się, że nie jest to racjonalny polityk. Stracił kontakt z rzeczywistością – dodaje była głowa państwa. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jak zachód powinien odpowiedzieć na działania Putina, jej gość odpowiada: - Taka odpowiedź rodziłaby kolejne napięcia, byłaby ryzykowna, ale to powinno być przyjęcie TERAZ Ukrainy do NATO, Ukrainy okrojonej z Doniecka, Ługańska i Krymu. Aleksander Kwaśniewski uważa, że taka decyzja byłaby ostatnim najważniejszym argumentem odstraszającym Rosję od dalszego zawłaszczania Ukrainy. - Droga ustępstw nie przynosi nic. Dyplomacja jest tylko grą dla Putina. W dyplomację trudno wierzyć. Bardzo realny krok, że Ukraina staje się członkiem NATO – to już jest coś. Fakt, który mógłby ochronić niepodległość Ukrainy, ostudzić rosyjskie pomysły – podkreśla Gość Radia ZET. Kwaśniewski zaznacza, że Ukraina stara się o to od dawna, więc teraz to jedynie kwestia woli politycznej.

„Sankcje w tej chwili”

Były prezydent uważa, że należy spodziewać się kolejnych kroków Władimira Putina. - Wojny w rozumieniu ataku wojskowego, militarnego nie będzie, bo byłoby to zbyt kosztowne i ryzykowne. Ukraińcy będą stawiać opór. Będzie trwało wyniszczanie Ukrainy, stała destabilizacja, która powoduje, że gospodarka nie może się rozwijać, brakuje inwestorów, ludzie jeżdżą poza granice – mówi Aleksander Kwaśniewski. Pytany o sankcje, Gość Radia ZET odpowiada, że „czekanie na to, aż żołnierze rosyjscy wejdą na teren Ukrainy jest błędem”. - Sankcje powinny być wprowadzone w tej chwili. Sankcje dot. dużych rosyjskich firm, ale również sankcje dla elit rosyjskich – uważa Kwaśniewski.

Nord Stream II? - Powinien być zamrożony. Bez dwóch zdań – komentuje była głowa państwa. Choć dodaje, że „w sprawach gazowych jesteśmy w sytuacji dla siebie ryzykownej”. - Możemy zatrzymywać Nord Stream II, ale Rosjanie mogą przestać dostarczać gaz na zachód, a w tej chwili pełnej alternatywy dla gazu rosyjskiego Niemcy nie mają – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Aleksander Kwaśniewski: Nasze bezpieczeństwo pogarsza się z godziny na godzinę

- Nie możemy być bezpieczni, bo wojna, konflikt jest po sąsiedzku. Może przybrać różne formy, może zaowocować również tym, że będziemy mieli uchodźców i będziemy musieli udzielać bardzo poważne pomocy – mówi były prezydent w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego „nasze bezpieczeństwo pogarsza się z godziny na godzinę”. Dodaje oczywiście, że czynnikiem odstraszającym Rosję jest nasze członkostwo w NATO, ale gdybyśmy nie byli, to „ręka Putina bardzo szybko sięgnęłaby” po kraje bałtyckie. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że opozycja i rząd powinny mówić w tej sprawie jednym głosem, ponad politycznymi podziałami. - Ukraina to nie powinien być punkt sporu. Niepodległość i bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym interesie. Im mniej bezpieczeństwa na Ukrainie, tym mniej bezpieczeństwa w Polsce – ocenia była głowa państwa.

Kwaśniewski: FIFA powinna wykluczyć Rosję

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? - Pytanie do FIFA – co robimy w sytuacji, kiedy taki kraj, jak Rosja prowadzi agresywną politykę? Piłkarze są bez winy, ale mogę wyobrazić sobie sytuację, że gdyby było zaognienie, to FIFA podejmie decyzję, że Rosja jest zawieszona w prawach członka – komentuje Gość Radia ZET. Dopytywany o to, czy FIFA powinna wykluczyć Rosję, były prezydent odpowiada: - Tak, wyklucza się kraje, na terenie których jest ryzyko, że nie można zagrać, nie można zapewnić bezpieczeństwa drużynie przyjezdnej. Zdaniem Kwaśniewskiego Polska reprezentacja może spotkać się z potężną, nawet werbalną agresywnością ze strony Rosji.

"Mam nadzieję, że mocno przeterminowany poród Nowej Lewicy jest już skończony"

- Mam nadzieję, że najtrudniejszy okres minął. Że ten mocno przeterminowany poród Nowej Lewicy, że to już jest zakończone i poprzez aktywność ich pozycja będzie się odbudowywać – mówi były prezydent w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - 6, 7 czy 8 proc. poparcia to jest grubo poniżej moich oczekiwań – dodaje Aleksander Kwaśniewski. Dopytywany o przywództwo, gość Beaty Lubeckiej odpowiada: - Myślę, że Włodek Czarzasty ma świadomość, że jego czas też ma swój kres.

„Rudy i wyjątkowo mściwy” o Donaldzie Tusku? - To nie były moje słowa. Zostały z tych taśm przypisane mnie, a to był kto inny. Człowiek, który siedział po mojej prawej ręce. Nie polityk – komentuje były prezydent. Kwaśniewski uważa, że lider PO podjął się bardzo trudnego zadania – jednoczenie opozycji i odbudowa pozycji Platformy. - Życzę mu powodzenia. Znamy się, rozmawiamy, doceniam jego i talenty i doświadczenie. Życzę mu wszystkiego najlepszego – dodaje Gość Radia ZET.

43 lata w małżeństwie? - Miłość, cierpliwość, wspólne pasje i coś, czego życzę wszystkim parom – do miłości trzeba dołożyć coś, co później staje się najważniejszym elementem, czyli przyjaźń – mówi Aleksander Kwaśniewski o swoim małżeństwie.

RadioZET/MA