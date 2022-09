- To, co zaproponował premier Mateusz Morawiecki, to pomysł niemieckiego ekonomisty – Daniela Grossa. Szkoda, że premierowi nie przeszło przez gardło, że korzysta z niemieckich pomysłów – mówi Gość Radia ZET Izabela Leszczyna, pytana o program oszczędnościowy, zaprezentowany przez rządzących.

Wiceprzewodnicząca PO dodaje jednak, że podoba jej się pomysł dot. tego, „że jeśli oszczędzasz energię – dostaniesz bonus”. - Ale pomysł Grossa jest lepszy, niż Morawieckiego - tyle, ile zaoszczędzisz, tyle jeszcze w tym bonusie dostaniesz zniżki – ocenia polityk. Leszczyna podkreśla, że „dostają po głowie ci, którzy mają pompy cieplne i całe mieszkania ogrzewane energią”.

„Brakuje rąk do pracy. W przyszłym roku pewnie redukcja zatrudnienia”

Komu w takim razie powinniśmy pomagać? - Przy szalejącej drożyźnie, dwucyfrowej inflacji – a grozi nam 20 proc. w przyszłym roku – trzeba te osłonowe działania podejmować wobec ludzi ubogich. I pan i ja pewnie byśmy sobie poradzili nawet z wyższymi rachunkami – odpowiada Izabela Leszczyna Bogdanowi Rymanowskiemu. Zdaniem Gościa Radia ZET, „skandaliczne” jest „mówienie na okrągło, że pomożemy małym i średnim przedsiębiorstwom, że może będzie bezpośrednia linia i będą mogli korzystać z OZE”. - Ale dlaczego w przyszłym roku? Nasza ustawa 10h – leży w Senacie. Powinna być odblokowana 2 miesiące temu – zaznacza wiceszefowa Platformy.

Leszczyna dodaje, że pobór gazu spadł o ponad 50 proc. i firmy umierają, bo nie mają pieniędzy na gaz. - Mamy w Polsce problem braku rąk do pracy. Sytuacja demograficzna dziś jest zupełnie inna, niż w 2008 roku. Redukcja zatrudnienia? Pewnie będzie w przyszłym roku – prognozuje polityk opozycji.

Leszczyna: Zawsze oszczędzam energię

Pytana przez prowadzącego o domowe oszczędzanie, Izabela Leszczyna odpowiada, że zawsze oszczędza energię. - Zawsze gaszę wszędzie światła. Mam fotokomórkę w przedpokoju, więc jak nas tam nie ma, to nigdy światło się nie świeci. Staram się dbać i chronić środowisko – opowiada Gość Radia ZET. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej oczekiwałaby od premiera, żeby dużo wcześniej zachęcał ludzi do oszczędzania, czyli wtedy, kiedy cała Unia Europejska chciała zrobić to razem. - My stawaliśmy okoniem, nie wiem dlaczego – komentuje Leszczyna.

Zdaniem Gościa Radia ZET, rządzący przez 7 lat „walczyli z wiatrakami, teraz z fotowoltaiką, przejedli 70 mld z ETS, nie wybudowali żadnych nowych sieci przesyłowych, wywalili pieniądze na Ostrołękę, niszczą Jaworzno, Turów był problemem”. - Ten rząd zrobił wszystko, byśmy byli w kryzysie energetycznym większym, niż moglibyśmy – uważa wiceprzewodnicząca Leszczyna.

„W czasach PO wynagrodzenie minimalne rosło szybciej”

- Gdyby pani była ministrem finansów, to ile wynosiłaby płaca minimalna? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie da się odpowiedzieć, jak się nie jest ministrem finansów. Nie jest ważne, ile ma pan pieniędzy w fortelu, tylko ile może pan za to kupić – odpowiada Izabela Leszczyna.

Gość Radia ZET dodaje: - PiS, który chwali się wzrostami minimalnego wynagrodzenia, jak weźmiemy realne, pomniejszone o inflację wzrosty, to w czasach PO wynagrodzenie minimalne rosło szybciej, niż dzisiaj. Polityk podkreśla, że płaca minimalna musi wzrosnąć, ale „musimy dać przedsiębiorcom prawdziwe, osłonowe taryfy, które umożliwią im funkcjonowanie” , bo na razie „jednocześnie dajemy im po głowie gazem, prądem, cenami”.

Kto jest bardziej antyputinowskim politykiem – Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński? - Po wczorajszej laudacji w Poczdamie nikt chyba nie ma wątpliwości. To było niezwykle ostre przemówienie. Antyrosyjskość Tuska jest bardziej prawdomówna. Pojechał do Niemców, spojrzał Scholzowi w oczy i powiedział: zachowujecie się nie tak, jak powinniście, popełniliście błędy i zadośćuczyńcie tym, których skrzywdziliście – komentuje wiceszefowa PO i dodaje, że „Kaczyński z Morawieckim przebąkują o tym tylko w Polsce”. Zdaniem Izabeli Leszczyny, „PiS na tragedii smoleńskiej zbudował swoją smoleńską religię i kłamstwem smoleńskim wygrywali wybory”. - I oni mówili, że my współpracujemy z Putinem, oskarżali nas o tę katastrofę – mówi Gość Radia ZET.

Przyznaje, że nie zna bardziej ideowego polityka, niż Donald Tusk. Jaka najważniejsza idea mu przyświeca? - Umiał powiedzieć Niemcom ostre słowa, ale bez nienawiści. Nie budujemy murów – ani między sobą w Polsce, ani między Polską, a sąsiadami – mówi polityk.

- Kanclerz Scholz, być może słusznie, wystraszył się tego, że PO i w zasadzie cały Sejm poparł uchwałę o zadośćuczynieniu, którą poprawiła PO – uważa Gość Radia ZET. - Przestraszył się tego, że Polska jest zjednoczona i że w Polsce wszyscy uważają, że Niemcy są winni zadośćuczynienie wszystkim, którym zrobili to, co zrobili w czasie ii wojny światowej – dodaje. Izabela Leszczyna komentuje, że „zadośćuczynienie ma bardzo silny aspekt symboliczna dla Polaków, ale także ten finansowy”.

- Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu. Mamy KPO – 270 mld w garści – a PiS otwiera rączkę i chce tego wróbelka wypuścić – mówi wiceprzewodnicząca Platformy.

- Ale to 2 ptaki, które nie lecą razem – komentuje gospodarz programu.

- Ale wróbelek jest do skonsumowania już – dodaje Izabela Leszczyna.

- Jesienią tego roku startuje nasza konwencja programowa. Tam powiemy Polakom, jak rozwiążemy ich największe problemy – zapowiada Izabela Leszczyna w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, jakie są postulaty jej partii i czego chciałaby Platforma, wiceprzewodnicząca wylicza: - Naprawdę bogatej Polski, naprawdę zamożnych Polaków, długotrwałego dobrobytu. Leszczyna dodaje, że „inwestycje spadły na łeb na szyję, nie jesteśmy w stanie skorzystać z miliardów euro, inwestorzy się odwracają” i zwraca się do Polaków: - Problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Co zrobi Platforma Obywatelska? - Będziemy inwestować w Polsce. Jeśli nie przeprowadzimy poważnej transformacji energetycznej, to gospodarka nie będzie konkurencyjna. A jak będzie tani prąd dla ludzi i firm, to będziemy mieli prawdziwy dobrobyt – ocenia Gość Radia ZET. Dodaje również, że jej partia przeprowadzi rewizję decyzji, które naraziły Skarb Państwa na straty. - Mamy już na to ustawę – mówi polityk. Zapewnia także, że PO utrzyma wszystkie, „wprowadzono ustawowo przez PiS świadczenia socjalne”.

„Nie ma potrzeby wypowiadania konkordatu i nie sądzę, żeby PO chciała to zrobić”

Pytana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy jako dla mieszkanki Częstochowy, ważna jest dla niej Jasna Góra, Izabela Leszczyna odpowiada: - Bardzo, widzę ją z mojego tarasu, jest piękna. Dopytywana, czy w takim razie zgadza się na wypowiedzenie konkordatu, wiceszefowa PO komentuje, że „każdy w PO zajmuje się tym, na czym się zna i ma doświadczenie”. - Nie ma potrzeby wypowiadania konkordatu i nie sądzę, żeby PO chciała to zrobić – mówi Gość Radia ZET.

Borys Budka o Januszu Kowalskim per „burak”? - Słowo „burak” jest najłagodniejszym, jakim można go określić – uważa Izabela Leszczyna.

RadioZET/MA