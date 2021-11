ezembed

Były szef rządu uważa, że UE zachowuje się zbyt biernie w tej sprawie. - My, w naszej delegacji cały czas naciskamy. To się zmienia i pomału Komisja Europejska się radykalizuje, ale to w dalszym ciągu za mało – dodaje Miller. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co w takim razie powinna zrobić UE ws. kryzysu na granicy, Gość Radia ZET odpowiada, że wprowadzić „bardzo surowe akcje punktowe, skierowane w interesy ekonomiczne Łukaszenki i jego przyjaciół”. - Trzeba wprowadzić sankcje dotyczące transportu, importu paliw. Blokada tranzytu i importu w wybranych obszarach, gdzie Łukaszenka zarabia najwięcej – tłumaczy były premier.

W ocenie Leszka Millera, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest poważna. - Tym bardziej, że widzimy istotną zmianę. Dziś mamy tam coraz więcej białoruskich służb mundurowych, ale także imigranci mają inną twarz. To głównie młodzi mężczyźni, stosunkowo agresywni. Atakują zasieki – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem to „bardzo dobra sytuacja” z punktu widzenia naszych rządzących. - Mniej się będzie mówiło o kobietach z dziećmi, a częściej o młodych, agresywnych mężczyznach – dodaje Miller. Były szef rządu uważa, że z tego powodu wojny nie będzie, ale jego zdaniem prezydent Białorusi będzie testował, jak daleko może się posunąć. - Łukaszenka próbuje powtórzyć manewr, który udał się innemu dyktatorowi, prezydentowi Turcji, który zarobił na tym dużo pieniędzy – komentuje Leszek Miller.

Art. 4 NATO? „Już dawno należało to zrobić”

Pytany przez prowadzącą o uruchomienie art. 4 NATO, o czym mówił premier, były premier ocenia, że już dawno należało to zrobić. - Ten konflikt trzeba umiędzynarodowić. Tam musi pojawić się Frontex, przedstawiciele NATO, Interpol. Polska nie może sprawiać wrażenia, że jest w tym konflikcie osamotniona. Dziwię się, że pan Kaczyński, że [rządzący – red.] nie potrafią tego zrozumieć – podkreśla Gość Radia ZET. Jego zdaniem prezes PiS „musi przerwać swoją strategię, która polega na tym, by zbierać elektorat narodowy, podkreślać samowystarczalność Polski, twierdzić, że Polska może się izolować”. - Kaczyński wykorzystał 11.11, żeby znów mówić o tym, że mamy wrogów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie i jeszcze jest wróg wewnętrzny, czyli opozycja. To jakieś szaleństwo i nawiązywanie do sytuacji sprzed 1939 roku – ocenia były premier Leszek Miller.

Brak dziennikarzy na granicy? - Jeśli w czasie wojny dziennikarze są na pierwszej linii i przynoszą informację z pierwszej linii, to – na litość boską – dlaczego ma nie być dziennikarzy na polsko-białoruskiej granicy? – komentuje Gość Radia ZET. Zdaniem Millera ten ruch rządzących od początku był błędem.

RADIOZET/MA