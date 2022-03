Europoseł zaznacza, że „jest klimat” w Parlamencie Europejskim, by zrobić jakiś krok. - Obserwuję przedstawicieli unijnych – szefową Komisji Europejskiej i innych – oni mają już dosyć bezustannego sporu i chętnie by te środki zwolnili, tylko potrzebują gestu ze strony Polski – podkreśla były premier. Gość Beaty Lubeckiej ocenia, że „unijni urzędnicy najwyższego szczebla chcieliby, by te pieniądze zaczęły do Polski płynąć”. – Proszą tylko polski rząd: zróbcie jakiś gest, krok, to nam umożliwi odblokowanie tych środków – dodaje Miller. Gość Radia ZET podkreśla, że do tej pory Komisja Europejska nie przekazała Polsce pieniędzy, ponieważ Polska o nie nie wystąpiła. – Polska uważa, że pieniądze, których mogłaby użyć na pomoc dla uchodźców są w KPO. A tak nie jest. Jeśli Polska wystąpiłaby z oddzielnym planem, to nacisk na KE to na pewno te pieniądze by przypłynęły – wyjaśnia europoseł. Leszek Miller mówi również o tym, że europarlamentarzyści słyszą, że jeśli jakiś kraj będzie potrzebował dodatkowych pieniędzy na pomoc dla uchodźców, to na pewno je otrzyma.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o głosowanie za rezolucją dot. mechanizmu pieniądze za praworządność, Gość Radia ZET zaznacza, że „nie ma żadnych powodów, by UE zrezygnowała ze swoich wartości i oczekiwań w stosunku do krajów członkowskich”. - Nie jest prawdą, że to była rezolucja ws. sankcji dla Polski. Rezolucja obejmuje wszystkie kraje członkowskie i tylko 2 kraje [Polska i Węgry – red.] uznały, że ta rezolucja może być dla nich zagrożeniem – komentuje. - Rozumiem, że polskie władze chciałyby, by tragedia na Ukrainie unieważniła wszystko inne, ale tak nie będzie dlatego, że wtedy UE po prostu by się rozsypała, skoro nie obowiązują żadne zasady – mówi były premier.

Białoruś włączy się do wojny? - Mam nadzieję, że w polskim Sztabie Generalnym są odpowiednie plany na taką okoliczność – komentuje Leszek Miller. Dodaje jednak, że Łukaszenka nie chce znaleźć się w podobnej sytuacji, jak Władimir Putin i przejść do historii jako ten, który zrujnował pozycję własnego kraju. Polityk wspomina również swoje rozmowy z Władimirem Putinem. - Jako premier odbywałem rozmowy i w Warszawie i Moskwie. Wtedy wydawało mi się, że jest typowym politykiem wielkiego mocarstwa, który uważa, że musi zapewnić swoim obywatelom jak najlepsze warunki. Bardzo się zmienił – ocenia były szef rządu.

Pytany o misję pokojową NATO na Ukrainie, co zaproponował polski wicepremier ds. bezpieczeństwa, Miller odpowiada, że taka propozycja to „wyraźne przekroczenie czerwonej linii”. Jego zdaniem „to się nie przyczyni do zakończenia krwawej wojny, tylko do jej intensyfikacji”.

RadioZET/MA