Europoseł podkreśla, że „jeśli wtoczą się na terytorium Ukrainy transportery opancerzone, czołgi, to ofiary muszą padać”, bo armie staną ze sobą oko w oko. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Władimir Putin gotów jest użyć atomu, Leszek Miller odpowiada: - Powiedział, że Rosja jest gotowa na wszystko, więc tak to niestety zabrzmiało. Co może zrobić NATO? - Nic innego nie może zrobić, skoro z góry przyjęło zasadę, że nie będzie walczyć z Rosją. Zostają metody polityczne i przede wszystkim sankcje. W tej chwili żadnych rozmów się nie prowadzi – podkreśla były szef rządu. Pytany o sankcje, specjalny Gość Radia ZET ocenia, że ze wszystkich, które zostały do tej pory zapowiedziane, najbardziej dotkliwe dla Rosji będzie wstrzymanie certyfikacji Nord Stream II oraz uderzenie w cały sektor finansowy.

- Rosja przygotowywała się do tego rozwiązania od dłuższego czasu i to widać. Jeśli popatrzymy na wskaźniki finansowe i ekonomiczne, to Rosja ma rezerwy walutowe rzędu 640 mld dolarów, ma niewielki dług, lekką nadwyżkę w budżecie. Są dobrze przygotowani – ocenia Leszek Miller. Jego zdaniem Putin „poszedł szeroką ławą”. Były premier mimo wszystko nie obawia się o bezpieczeństwo Polski, bo – jak podkreśla – gwarantem bezpieczeństwa jest dla nas NATO.

Co powinni zrobić polscy rządzący? - Polski rząd powinien zawiesić wszystkie konflikty z UE i wycofać się z opętańczych pomysłów, które powodują, że UE traktuje Polskę jako dostarczyciela kłopotów – uważa specjalny Gość Radia ZET. Miller podkreśla, że również Andrzej Duda powinien dać dobry przykład i ze swoim obozem odejść od wszystkich szkodliwych rozwiązań, które powodują konflikt z Unią Europejską.

RadioZET/MA