- Niech pan sobie wyobrazi, że na tym stole leży sterta pieniędzy. Siedzi urzędnik, który czeka na Polaka, który przyjdzie i je zabierze. Tylko Polak musi mieć dokumenty, że zobowiązania zostały spełnione. A ponieważ Polak nie przychodzi, to pieniądze leżą – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem byłego premiera, Unia Europejska „czuje się oszukana, a przede wszystkim pani von der Leyen, która przyjechała tu w pełni dobrej woli i najnormalniej w świecie została ograna, oszukana”. - Przyjechała tu wierząc, że projekt ustawy, który złożył prezydent idzie w dobrym kierunku, ale chwilę po jej wyjeździe PiS to zmienił w Sejmie. Ustawa wróciła do takiego stanu, który nie jest do zaakceptowania przez UE – podkreśla europoseł.

Kaczyński? „Baran z ambicjami”

Dopytywany o Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że Polska nie dostanie miliardów z UE właśnie przez takich ludzi, jak Leszek Miller, Gość Radia ZET odpowiada: - Wiem, że mu nie podołam, ale czerwień nie atakuje, tylko byk, a czasem jest to baran z ambicjami . Były premier dodaje, że nie tylko prezes PiS to „baran z ambicjami”, ale można też tak nazwać współpracowników prezesa.

Prawie 64 proc. Polaków za budową zapory na granicy Polski z Kaliningradem. Miller: Prawdopodobnie podjąłbym taką samą decyzję

- Ja mam do tego zróżnicowany i ambiwalentny stosunek. Widzę, że spora część moich rodaków wierzy w siłę drutu kolczastego. Z drugiej strony wolałbym, by granice były takie, jak sobie kiedyś wyobrażałem – po zmierzchu świata dwubiegunowego, rozpadzie Związku Radzieckiego itd. świat będzie bez granic. Żal mi tego marzenia – komentuje były premier Leszek Miller, pytany o sondaż IBRiS dla Radia ZET. Wynika z niego, że 63,8 proc. Polaków popiera takie rozwiązanie. 22,8 proc. jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Co zrobiłby Miller – budować czy nie? - Podjąłbym prawdopodobnie taką samą decyzję [jak obecny rząd – red.]. Mamy wojnę na Ukrainie, graniczymy i z Ukrainą i z Rosją i być może trzeba dmuchać na zimne – mówi były szef rządu.

Dawanie w szyję, czyli prezes PiS o polskich kobietach? „Może wysnuwa obserwacje patrząc na koleżanki partyjne

- Może pan prezes wysnuwa takie obserwacje, patrząc na swoje koleżanki partyjne – komentuje Leszek Miller. Jego zdaniem nie ma żadnego problemu. Były premier ocenia, że brak przyrostu naturalnego nie zależy od alkoholu, a wynika głównie z przesłanek ekonomicznych i prawnych. - Boją się, że będą zmuszane do rodzenia dzieci, które za chwilę umrą, nie wiedzą, co się stanie z miejscem pracy, czy dziecko dostanie się do żłobka przedszkola – komentuje Gość Radia ZET. - Wypowiedź pana Kaczyńskiego dowodzi całkowitej klęski 500+. Tak, jak się spodziewano – program przyniósł poprawę socjalną, ale nie był impulsem na rzecz posiadania dzieci – mówi były szef rządu.

Krótka piłka: Debata z Czarzastym nie ma sensu, nie brakuje mi spotkań przy wódeczce z Kwaśniewskim

- Włodzimierz Czarzasty będzie grabarzem polskiej lewicy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Wolałbym, żeby nie – odpowiada Leszek Miller.

- Zgodziłbym się na debatę z Czarzastym, by zawalczyć o rząd dusz na Lewicy? – pyta prowadzący.

- Nie, to nie ma sensu – uważa były szef SLD.

- Jako premier musiałem czasami kłamać? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapewnia Gość Radia ZET.

- Brakuje mi spotkań na wódeczce z Aleksandrem Kwaśniewskim? – pyta dziennikarz.

- Nie – komentuje polityk.

- Co najmniej raz na tydzień daję sobie w szyję? – pyta Rymanowski.

- …….. nie. Może raz na 2 tygodnie – odpowiada Miller.

RadioZET/MA