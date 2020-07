- Premier na spotkaniach rozmawia o całym pakiecie rozwiązań dla samorządów. Kiełbasa dla samorządów? To nie jest niczyja kiełbasa – komentuje szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dopytywany o to, jak premier może rozdawać symboliczne czeki, kiedy ustawa, na podstawie której mają być wydawane, nie weszła w życie, Schreiber odpowiada: - W czym to może stanowić aż tak wielki problem? – Owszem, był to pomysł i propozycja prezydenta, ale jeśli chodzi o rozdawanie czeków, czy raczej pokazywanie, ile dzięki tarczy inwestycyjnej będzie można skierować pieniędzy w gminach, trudno uznać, że to kampania na rzecz jakiegokolwiek z kandydatów – ocenia gość Radia ZET. Premier w rozjazdach, prezydent w rozjazdach, to kto rządzi krajem? - Cały czas podejmujemy decyzje, które są potrzebne z punktu widzenia Polaków – mówi polityk PiS. - Ale Trzaskowskiemu zarzucacie, że nie ma go w Warszawie – zwraca uwagę Beata Lubecka. - Ja nic takiego nie zarzucam – odpowiada Łukasza Schreiber.

Posiedzenie rządu? "To nie jest najpilniejsza potrzeba"

Ostatnie posiedzenie rządu 16 czerwca? - Na razie i tak nie mamy zaplanowanego posiedzenia Sejmu więc to nie jest najpilniejsza potrzeba – komentuje szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Minister dodaje, że różnego rodzaju ustawy czy uchwały mogą być przyjmowane przed Radę Ministrów także obiegiem, czyli zdalnie i tak się dzieje.

Schreiber: Prezydent chce kontynuowania polityki odważnych inwestycji a nie dziadostwa i napychania kieszeni tzw. warszawce

Pytany przez prowadzącą o wywiad Andrzeja Dudy w Polsat News, który podkreślił, że pochodzi z „krakowskiej inteligencji”, polityk PiS odpowiada: - Miał na myśli to, że chce, żeby była kontynuowana polityka odważnych inwestycji i dbania o człowieka a nie polityka dziadostwa i napychania kieszeni warszawskiemu salonowi, tzw. warszawce.

RADIOZET/MA