- Całkowicie wykluczam hipotezę, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu. Była ona analizowana nie przez jeden zespół, a wiele równoległych. Byliśmy na miejscu, oglądaliśmy szczątki, analizowaliśmy. To nie jest tak, że nasi koledzy pojechali do Smoleńska i zaufali Rosjanom – mówi Gość Radia ZET Maciej Lasek, pytany o raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza i tezę, że 10.04.2010 doszło do zamachu.

Były członek komisji Millera, która badała przyczyny katastrofy zaznacza, że gdyby eksperci nie mieli pewności, to by się pod tym nie podpisali. - 34 ludzi podpisało się bez żadnych wątpliwości i to są ludzie z niekwestionowanym autorytetem w środowisku – komentuje gość Beaty Lubeckiej. - Zadam pytanie – dlaczego Antoni Macierewicz bardziej wierzy Rosjanom, niż Polakom? Dlaczego wpasowuje się w kremlowską narrację, która ma dzielić Polaków, a nie słucha faktów? To jest zastanawiające – dodaje Maciej Lasek.

„Macierewicz kłamie”

Były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych podkreśla, że „nikt od Macierewicza nigdy nie był w Smoleńsku i nie miał dostępu do wraku, a jedyne dowody, do których mogli mieć dostęp, to dowody z komisji Millera, ewentualnie wypożyczone z prokuratury”. - Nawet ziobrowscy prokuratorzy nie chcieli zabrać do Smoleńska członków podkomisji Macierewicza. Myślę, że nie uważają tych osób, jako wiarygodnych, rzetelnych – mówi Lasek. Zaznacza, że przeciwieństwie do „inspirowanych politycznie” ekspertów z podkomisji smoleńskiej, 18 członków komisji Millera było na miejscu i zostali tam aż do zakończenia prac. - Pan Macierewicz kłamie i to już nie pierwszy raz. Polscy specjaliści otwierali czarne skrzynki, pierwszy raz wyjmowali taśmę, zakładali na magnetofon. Czarna skrzynka była pierwszy raz odczytana w Polsce u producenta – podkreśla Gość Radia ZET. Maciej Lasek dodaje: - To ewenement, że takie poważne oskarżenia mówi człowiek, który 10.04 zamiast pojechać na miejsce zdarzenia, uciekł do Warszawy, będąc kilkadziesiąt kilometrów od Smoleńska. Byłego szefa PKBWL dziwi, że rząd nic nie robi z tezą o zamachu, forsowaną przez byłego ministra obrony.

Lasek: Nie udostępnił materiałów prokuraturze

- Prokuratura wystąpiła o materiały, które rzekomo pan Macierewicz zebrał, bo stwierdziła, że jeśli ktoś głosi takie tezy, to powinien mieć jakieś dowody. Macierewicz nie przekazał tych materiałów – zaznacza Gość Radia ZET, sugerując konflikt pomiędzy wiceprezesem PiS, a prokuraturą.

Maciej Lasek podkreśla, że przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały już wyjaśnione i było to 11 lat temu.

RadioZET/MA