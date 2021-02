- W mojej ocenie to zły projekt. Z pełnym rozczarowaniem patrzymy na jego zapisy. Większość parlamentarzystów Porozumienia jest zupełnie nieprzychylna takim zapisom. Nie zgadzamy się na to – mówi Gość Radia ZET Magdalena Sroka, pytana o podatek od mediów.

- Dla mnie jest on nie do przyjęcia w tym kształcie i większość naszych parlamentarzystów jest podobnego zdania – podkreśla rzeczniczka Porozumienia. Sroka zapowiada, że dziś wieczorem zbiera się zarząd jej partii, który zdecyduje, co zrobić dalej z nowym podatkiem. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, dlaczego wicepremier Jarosław Gowin udawał na konferencji prasowej, że nie słyszy pytań dziennikarzy o daninę, Magdalena Sroka zapewnia, że ten „słyszy doskonale”, ale jest odpowiedzialnym politykiem i przed spotkaniem zarządu nie może wyrażać opinii w imieniu Porozumienia. Pytana o to, na poparcie ilu parlamentarzystów może liczyć wicepremier, rzecznika partii zapewnia, że „13 posłów to są absolutne szable Jarosława Gowina, plus dwóch senatorów”.

Rozmowy z opozycją? - Dementuję. Żadnych rozmów z opozycją na temat ustawy dot. opodatkowania mediów nie było – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że Porozumienie nie planuje brać w nich udziału. – W tej chwili nie ma jeszcze potrzeby – zaznacza Sroka.

- Kolejne kłamstwo. Dementuję. Jarosław Gowin nie spotkał się z Donaldem Tuskiem – podkreśla Magdalena Sroka w rozmowie z Beatą Lubecką. Jej zdaniem takie kłamstwa wypuszczają środowiska, którym zależy na rozbiciu Zjednoczonej Prawicy.

- Rzecznik jest jeden. Tak, jak partia Porozumienie jest jedna i jest jeden prezes – mówi w Radiu ZET Magdalena Sroka, pytana o zawirowania w Porozumieniu. Zdaniem rzeczniczki tej partii, prezydium wcale nie odwołało jej z tej funkcji, ponieważ to było „zebranie towarzyskie”. - Jeżeli pan Adam Bielan dalej będzie w taki sposób swoją gierkę polityczną tworzył, to może to doprowadzić do bardzo poważnego zawirowania w całej Zjednoczonej Prawicy – uważa Gość Radia ZET. Jej zdaniem działania, które podejmuje „bardzo nieliczna grupa osób” są działaniami na szkodę Porozumienia, które mają na celu osłabić partię lub ją rozbić. - A tak naprawdę o co chodzi? Pewnie gdzieś tam z tyłu o pieniądze. Może o przyszłe subwencje – uważa Magdalena Sroka.

"Nie wierzyłabym Bielanowi w ani jedno słowo"

- Na terenie całej Polski mamy bardzo wiele osób, które właśnie w tej chwili przyłączają się do Porozumienia. Setki deklaracji, będziemy rejestrować kolejne koła. To zdumiewający efekt tego, co się wydarzyło [zamieszania w partii – red.] – mówi Magdalena Sroka w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jestem przekonana, że wyjdziemy obronną ręką – dodaje rzeczniczka Porozumienia.

Jej zdaniem Adam Bielan „chciał przejąć partię po to, żeby w przyszłości przejąć subwencję, która będzie się należała partii politycznej”. - Zrobił to w sposób perfidny – komentuje Sroka i dodaje: - Nie wierzyłabym Adamowi Bielanowi w ani jedno słowo, które wypowiada, uważam, że nie mówi prawdy. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy Bielan pojawi się na dzisiejszym zarządzie Porozumienia, rzecznika zapowiada, że nie, ponieważ jest wyrzucony z partii.

Pytana o orędzie marszałka Senatu i planszę w TVP tuż przed nim, z napisem „Tu powinien być Twój ulubiony mecz”, Magdalena Sroka odpowiada westchnięciem. - Może w ogóle tego nie skomentuję… Zupełnie mi się to nie podobało i podchodzę do tego z pełną krytyką – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że sporo rzeczy nie podoba jej się w TVP info. – Np. niektórzy dziennikarze nie potrafią być do końca w swojej pracy rzetelni, obiektywni – komentuje Sroka.

Magdalena Sroka była również pytana o protest mediów. - Gdyby temat został przemilczany, to kolejne etapy procesu legislacyjnego szłyby bardzo płynnie – komentuje. Jej zdaniem akcja była jak najbardziej słuszna. - Wprowadzanie podatku w połowie roku podatkowego jest zupełnie nieodpowiedzialne i niezgodne z pewnymi kanonami. Nie można obciążać przedsiębiorcy zmieniając mu podatki w połowie roku – dodaje gość Beaty Lubeckiej.

Magdalena Sroka: Kompromis był niezwykle cenny

Aborcja? - Bardzo źle się stało, że wyrok TK zapadł, że grupa posłów postanowiła zadać takie pytanie do TK. Kompromis, który stabilizował, nie pozwolił wychylić wahadła był kompromisem niezwykle cennym – uważa rzeczniczka Porozumienia.

RADIOZET/MA