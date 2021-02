Małgorzata Kidawa-Błońska: Jesteśmy gotowi do przedterminowych wyborów

- My jako Platforma od dłuższego czasu liczymy się z tym, że przedterminowe wybory mogą być. My jesteśmy do nich gotowi. Ale teraz, mimo rozłamu w Porozumieniu, w nie nie wierzę - mówi w Radiu ZET Małgorzata Kidawa - Błońska.

Wicemarszałek Sejmu w ten sposób komentuje wydarzenia, które doprowadziły do kryzysu w partii Jarosława Gowina, a tym samym - jej zdaniem - w Zjednoczonej Prawicy.

- Powiedział coś, co na pewno nie jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński wielokrotnie zwracał uwagę na to, że Gowin potrafi mieć inne zdanie, nie cieszy się, ale ma inne zdanie. I to komplikuje taki piękny obraz, jaki chciał mieć Jarosław Kaczyński, że cała Zjednoczona Prawica mówi jednym głosem - mówi Kidawa - Błońska. - W partii Jarosława Gowina nastąpił podział, podział na frakcje, na prezesów. Jest tam wielki bałagan. Straszny bałagan - po prostu wstyd. Ale Jarosław Kaczyński będzie liczył głosy w Parlamencie i dopóki będzie miał tę większość, to Jarosław Gowin będzie w trudnej sytuacji, bo będzie szantażowany. Teraz nie wierzę w przedterminowe wybory - dodaje.

Dzisiejszy Gość Radia ZET ma nadzieję, że deklaracja Porozumienia, że nie poprze dodatkowego podatku od mediów, może zakończyć dyskusję nad tym projektem. - Chciałabym wierzyć, że to kończy dyskusję na ten temat. To dobry sygnał, że Jarosław Gowin stoi na stanowisku, że ta ustawa nie powinna trafić pod obrady Sejmu. To jest kasowanie mediów wszystkich, poza mediami publicznymi, które ciągle dostają pieniądze z naszych podatków - mówi Małgorzata Kidawa - Błońska.

RadioZET