- Nie ma osoby, co do której wszyscy w 100 proc. są przekonani, ale zdajemy sobie sprawę, jak trudną rolę ma RPO i jesteśmy przekonani, że pan profesor odnajdzie się w tej roli – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana przez Beatę Lubecką o wątpliwości w Platformie Obywatelskiej, dotyczące kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka.

– Po to zaprosiliśmy pana profesora, żeby rozwiać wątpliwości. Czasami nasze postrzeganie spraw może się różnić z jego – komentuje Gość Radia ZET, ale zapewnia jednocześnie: - Profesor ma nasze poparcie. - Jest naszym kandydatem i nie widzę żadnego zagrożenia z powodu naszego klubu. Wszyscy będziemy popierali tę kandydaturę – podkreśla wicemarszałek Sejmu. Dopytywana przez prowadzącą o Bogdana Borusewicza, który miał mieć największe wątpliwości co do tej kandydatury, Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada, że „zawsze, wybierając osobę, ktoś może mieć wątpliwości, a ktoś nie”. – Ale widzę dużą szansę, że wkrótce będziemy mieli dobrego RPO i pan prof. Wiącek przekona i Sejm, i Senat do swojej kandydatury – mówi Gość Radia ZET. - Po naszym klubie jestem przekonana, że jesteśmy bliżej, niż dalej tego wyboru – dodaje.

Prof. Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu? - W tej chwili, patrząc, jak prowadzone są sprawy przez prokuraturę w stosunku do sędziów, polityków, którzy mają inne zdanie, uważam, że pan marszałek powinien poczekać, aż skończy się jego kadencja – ocenia wicemarszałek Kidawa-Błońska. Dodaje, że nie ma zaufania do „oskarżeń, które w tej chwili stawia prokuratura politykom opozycji, sędziom, prokuratorom”. Jej zdaniem marszałek Senatu bardzo zalazł za skórę PiS, a „to, co się dzieje od momentu, kiedy objął urząd – szukanie na siłę spraw, oskarżanie go – jest niegodne”. Pytana przez Beatę Lubecką o to, jak powinni zagłosować senatorowie KO ws. uchylenia immunitetu marszałkowi, Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada: - W każdej sytuacji uważaliśmy, że każdy powinien dowieść swoich praw i niewinności, w normalnej sytuacji, ale nie w sytuacji, kiedy prokuratura prowadzi śledztwa w sposób, który nie może budzić zaufania bezstronności.

Małgorzata Kidawa-Błońska o starcie Tuska w wyborach prezydenckich: Wszystko w swoim czasie. Trwają rozmowy między liderami

- Będą rozmowy Donalda Tuska z Borysem Budką. Dla mnie bardzo ważne jest to, że dla niego PO, jako formacja, ma bardzo duże znaczenie i żeby pokazał, co należy robić, z kim się nie należy wiązać – mówi Gość Radia ZET Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Start byłego premiera w kolejnych wyborach prezydenckich? - Wszystko w swoim czasie. Trwają teraz rozmowy w PO, między naszymi liderami. Poczekajmy spokojnie – komentuje wicemarszałek Sejmu. Kidawa-Błońska podkreśla, że na razie głównym celem i Donalda Tuska i polityków opozycji jest to, „żeby przygotować się do wyborów parlamentarnych, żeby opozycja zaczęła działać razem”, bo chodzi o odsunięcie PiS od władzy.

Zdaniem wicemarszałek Sejmu z PO, jej formacja jest przygotowana do rządzenia i ma w zanadrzu „bardzo dobre rozwiązania”. - Od kilkunastu tygodni, czy miesięcy cały czas słyszymy, że PO ma się rozpaść. Rzeczywiście sondaże nie są dla nas teraz budujące, ale my się zmieniamy i działamy – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, która z optymizmem patrzy w przyszłość. – Dzięki zapowiedzi naszego pierwszego szefa i polityka, który ma u nas ogromne zaufanie, że wraca do polityki, tym bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość – dodaje.

Gość Radia ZET wylicza sukcesy szefa PO

3 sukcesy Borysa Budki? - 1. Przeprowadził PO przez bardzo trudny moment, nasz klub się nie podzielił. 2. Czas pandemii bardzo trudny, jednak nasza aktywność była widoczna. 3. Przygotowujemy wiele cennych rozwiązań dot. edukacji, zdrowia, polityki zagranicznej – wylicza Małgorzata Kidawa-Błońska.

Pytana, czy z wyborów prezydenckich wycofała się z powodu tremy, była kandydatka odpowiada, że nie i zaznacza, że była zdeterminowana, by ubiegać się o ten urząd. - Jestem przekonana, że sondaże można było odbudować, ale zależało mi, żeby do wyborów stanął kandydat, który ma w tej chwili największe szanse wygrać z Andrzejem Dudą – dodaje.

Kidawa-Błońska: Gdybym była prezydentem, Biden na pewno odwiedziłby Polskę

Wizyta prezydenta USA w Europie? - Szkoda tylko, że nie będzie spotkania Biden-Duda, że nie będzie Polski w głównym nurcie rozmów, że nie było telefonu do polskiego prezydenta. To jest przykre – uważa Gość Radia ZET. Dodaje, że gdyby to ona była prezydentem, to Joe Biden na pewno odwiedziłby Polskę. Pytana, o czym chciałaby porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych odpowiada: - Jak będzie wyglądał świat po pandemii.

RADIOZET/MA