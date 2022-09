Marcin Kierwiński: Kaczyński eksperymentuje na Polakach swój patopatriotyzm

Zdaniem sekretarza generalnego PO, prezes PiS „ma usta pełne frazesów, a gdzieś na samym końcu to, co robi sprowadza się do wspierania skrajnych organizacji i do zabierania Polakom ich praw”. Jakie jeszcze działania ma na myśli gość Bogdana Rymanowskiego? - Na pewno patriotyzmem nie jest to, by wspierać Bąkiewicza, czy tworzyć nowe fundacje z nazwą „narodowy”, które służą tylko wyprowadzaniu pieniędzy do swoich. Nigdy nie zrozumiem też, jak wicepremier ds. bezpieczeństwa na strajkujące, polskie kobiety wysyłał tajniaków z pałkami teleskopowymi. To jest patriotyzm?! Doprowadzenie do najzimniejszej zimy od 70 lat – to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem – wylicza polityk Platformy. Dopytywany o to, jak według niego wygląda patriotyzm, Gość Radia ZET odpowiada, że „to dbanie o pozycję Polski w UE, dbanie o zamożność Polski, normalne traktowanie każdego Polaka jako przyjaciela”. - Nie wystarczy, jak Kaczyński mówić, że jestem najładniejszy, najmądrzejszy i jestem najlepszym patriotą, by być patriotą. To, do czego doprowadził Polskę nie ma nic wspólnego z patriotyzmem – podkreśla Marcin Kierwiński.

Wybory we Włoszech? „Salvini jest agentem Putina. To zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa”

Pytany przez prowadzącego o wybory we Włoszech i wygraną centroprawicy, Gość Radia ZET odpowiada, że obawia się tego zwycięstwa. - Martwię się zwycięstwem pani Meloni. Osoby wprost popierające Putina będą ważnymi ministrami w tym rządzie. To zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i Europy. Salvini, który jest agentem Putina. Nie wiem właściwie, z czego cieszą się politycy PiS – komentuje Marcin Kierwiński z PO. Silvio Berlusconi przyjacielem Donalda Tuska? - Czasy dzielą się na okres przed ukraińską wojną i po wojnie ukraińskiej. Teraz nie ma żadnej wątpliwości, że Berlusconi nie popiera tego, co robi Putin, a Salvini mówi wprost, że mu się to podoba – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Polityk ma nadzieję, że szefowa wygranej partii Giorgia Meloni „będzie potrafiła odciąć się od sojuszników Putina i ta radość polityków PiS zostanie zburzona”.

„Wszystkie kraje członkowskie UE muszą być traktowane równo. Niezależnie od tego, jaki to kraj”

Gość Radia ZET był również pytany o słowa szefowej KE, że jeśli po wyborach parlamentarnych sprawy we Włoszech pójdą w trudnym kierunku, Komisja Europejska ma narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier. Przekroczyła granicę? - Dość naturalne, że wszystkie kraje członkowskie UE muszą być traktowane równo. Niezależnie od tego, jaki to kraj. Jeśli rząd łamie solidarność europejską, reguły, to KE jest od tego, by reagować – komentuje polityk Platformy. Dodaje, że Ursula von der Leyen „stoi na straży wartości europejskich i to, co mówi nie może być skierowane do tych, którzy źle się z tym poczują”.

Marcin Kierwiński uważa, że „bardzo, bardzo realne” jest użycie przez Rosję broni atomowej. - Szantaż atomowy jest obecny. Cały cywilizowany świat musi zrobić wszystko, by do tego nie doszło – dodaje. Gość Radia ZET jeszcze bardziej obawia się, że „w ramach nieodpowiedzialnego prowadzenia działań wojennych coś stanie się w którejś z elektrowni atomowych”. - Jako świat stanęliśmy na krawędzi wojny atomowej. Z takim zagrożeniem nie mieliśmy do czynienia od ponad 30 lat – mówi sekretarz generalny PO.

Rosyjscy dezerterzy – przyjmować czy nie? - Byłby bardzo ostrożny, choć powinna to być decyzja całej UE – komentuje Gość Radia ZET. Kierwiński wolałby, by odwagę pokazywali w inny sposób i obalili Władimira Putina.

Marcin Kierwiński: Kaczyński chce sfałszować wybory. Zaczyna się od przesuwania terminu, kończy się na dostawianiu krzyżyków

- Jeśli Kaczyński mówi, że będzie sprawdzał wybory i będzie inaczej liczył, to można być pewnym, że bardzo boi się, że przegra, a po drugie, że chce te wybory sfałszować. Nie mam żadnej wątpliwości – mówi sekretarz generalny PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Marcin Kierwiński uważa, że proces mataczenia przy wyborach już się rozpoczął. - Przesunięcie wyborów samorządowych to też mataczenie przy procesie wyborczym. Zaczyna się od przesuwania terminu, kończy się na dostawianiu krzyżyków na kartach wyborczych – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem prezes PiS jest zdolny, by „pójść bardzo, bardzo daleko”.

Kierwiński o sojuszach wyborczych: Będziemy gotowi na wygranie wyborów samodzielnie

- Jeśli nie udałaby się szersza koalicja, to będziemy gotowi na wygranie wyborów samodzielnie – zapowiada polityk Platformy Obywatelskiej. Dopytywany przez prowadzącego o koalicję z Szymonem Hołownią, Gość Radia ZET odpowiada, że na razie nie widać woli ze strony lidera Polski 2050. - W polityce trzeba być realistą – jak nie uda się stworzyć szerszej koalicji, to Donald Tusk poprowadzi PO do zwycięstwa – zapewnia Marcin Kierwiński.

Jarosław Gowin będzie rozliczany, a nie będzie rozliczał? „Rehabilitacja trwa zawsze bardzo długo”

Pytany o wypowiedź szefa PO nt. Jarosława Gowina i tego, że to nie on będzie rozliczał, a jego będą rozliczać, Marcin Kierwiński odpowiada, że szefa Porozumienia będą rozliczać Polacy. - Gowin jest dziś po stronie opozycji, ale to nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki skasował swoje przewinienia – komentuje Kierwiński. Podkreśla, że to problem „wzięcia elementarnej odpowiedzialności za to, co robił w rządzie PiS”. - Rehabilitacja zawsze trwa bardzo długo, więc musi ciężko pracować – mówi Gość Radia ZET. - Na pewno to nie jest tak, że Jarosław Gowin przyjdzie i powie: nic się nie stało. Co ma zrobić? Na pewno przydałyby się kwestie dotyczące pokuty i zadośćuczynienia za to, co zrobił w rządzie PiS – dodaje sekretarz generalny PO i zaznacza, że na listach Platformy na pewno nie będzie osób, „które kolaborowały z PiS”.

„Kaczyński na krótkiej smyczy Ziobro”

- Jak tylko obejmiemy rządy po wyborach, to my doprowadzimy do tego, że Polacy otrzymają KPO – zapewnia polityk PO. Ocenia, że jego partia będzie potrafiła odblokować te środki i przywrócić w Polsce praworządność. - Ja nie wiem, dlaczego Kaczyński chodzi na krótkiej, politycznej smyczy Ziobro. Nie wiem, co ten Ziobro ma na Kaczyńskiego. Szantażuje duży, europejski kraj jeśli chodzi o przyjęcie tych pieniędzy [w ramach KPO – red.] – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Recepta PO na drogą energię elektryczną? - Ustalenie ceny max energii, dla indywidualnych osób na innym poziomie, dla firm na poziomie 600 złotych za megawatogodzinę – odpowiada polityk. Dopytywany o to, czy jego partia ma już projekt w tej sprawie, Kierwiński komentuje: - Zawsze, jak PiS wychodzi ze swoimi projektami, to my mamy albo poprawki, albo lepsze rozwiązania. Sekretarz generalny PO zapowiada: - Będziemy przygotowani. - Jesteśmy trochę w sytuacji, że patrzymy na skrzyżowanie, gdzie wydarzył się wypadek. Samochody całkowicie skasowane i wszyscy się zastanawiamy: rany, co teraz? Teraz trzeba minimalizować straty, w które wpędził nas w PiS i pomagać tym, którzy są poszkodowani – dodaje polityk.

Polityk PO: Macierewicz powinien szykować szczoteczkę do zębów

Order dla Antoniego Macierewicza? - Jest największym szkodnikiem w polskiej polityce po 1989 roku. Nie zasłużył na order. Jest synonimem kłamstwa w życiu publicznym. Wyprowadził publiczne pieniądze na dziwne eksperymenty. Za to stanie przed sądem – ocenia Gość Radia ZET. - Powinien szykować szczoteczkę do zębów, bo prędzej czy później odpowie za to, co zrobił – dodaje.

RadioZET/MA