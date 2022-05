- Jeśli są takie pomysły, to oczywiście są zgodne z prawem. Trzeba je tylko przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem, przed terminem wyborów. Takie tematy zawsze są otwarte – odpowiada Gość Radia ZET Marek Pęk, pytany o to, czy PiS planuje zmianę ordynacji wyborczej.

- Czas pokaże – komentuje polityk partii rządzącej. Gość Beaty Lubeckiej dodaje również, że na razie takich „bezpośrednich” planów na stole nie ma.

Zmiana ordynacji, jeśli chodzi o wybory do Senatu? - Zawsze nad czymś takim można się zastanowić i przeprowadzić debatę. Są takie możliwości prawne – mówi wicemarszałek.

- Na razie zastanawiamy się nad pewną wewnętrzną reformą w strukturze partii i to jest przedmiotem naszych dyskusji, kierownictwa, klubu. W tym tygodniu najprawdopodobniej spotka się komitet polityczny – zapowiada senator z PiS. Zaznacza, że mniejszymi okręgami lepiej się zarządza. - Ja bym był zadowolony z takiej zmiany. Lepiej byłyby zaopiekowane okręgi senackie i to by spowodowało, że następna kampania byłaby bardziej profesjonalna i intensywna – ocenia Gość Radia ZET.

Marek Pęk: Nie kolesie marszałka Grodzkiego, a niezawisły sąd powinien zdecydować o jego niewinności

- Przewiduję, że marszałek Grodzki, zgodnie z doktryną Neumanna, zostanie obroniony. Będą go bronić do upadłego – mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk, pytany o głosowanie nad wnioskiem dotyczącym odebrania immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Zdaniem Gościa Radia ZET, sprawa ta „nagle dostała superbłyskawicznego przyspieszenia w Senacie, bo wniosek leżał 400 dni w biurku marszałka Borusewicza”. - Zapewne została podjęta kalkulacja polityczna, że sprawę trzeba przeprocedować, szybko załatwić w Senacie, bo jej mrożenie w nieskończoność przynosi gorsze skutki wizerunkowe dla PO, Senatu, marszałka Grodzkiego – uważa polityk PiS. Na Tomaszu Grodzkim ciążą podejrzenia o korupcję w szpitalu, a marszałek zapewnia, że jest niewinny. - Jeśli jest taki niewinny i czysty, a wszystko jest dęte i na zlecenie prokuratury, to dziwie się, że ponad rok temu nie zrzekł się immunitetu, nie stanął z podniesioną głową przed wymiarem sprawiedliwości z najlepszymi adwokatami, którzy bez przerwy mu towarzyszą. Wtedy wykazałby swoją niewinność błyskawicznie – komentuje Marek Pęk. Wicemarszałek podkreśla, że „marszałek Grodzki powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i niezawisły sąd powinien zdecydować o niewinności, a nie kolesie pana marszałka Grodzkiego”.

Co zarzuca się marszałkowi Senatu? - Mam ten wniosek [prokuratury – red.] i to są konkretne kwoty za konkretne obietnice: przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów bardzo szybko, z drugiej strony przeprowadzenie ich przez marszałka Grodzkiego – mówi Gość Radia ZET. Pęk zaznacza, że to są sprawy „bardzo bulwersujące, skandaliczne, bazujące na tym, że ktoś jest bardzo ciężko chory, jest zagrożenie życia i zdrowia i bierze się za to pieniądze”. - To bardzo poważne zarzuty – podkreśla senator PiS i dodaje, że jeśli trzeciej osobie w państwie zarzuca się takie czyny, to sprawę trzeba wyjaśnić „do spodu”.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co z domniemaniem niewinności w tym przypadku, Marek Pęk odpowiada: - Obowiązuje do końca i nikt w Senacie, szczególnie ze mną, nigdy nie powiedział, że marszałek Grodzki jest winny i powinien siedzieć.

więcej wkrótce..

RadioZET/MA