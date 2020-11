Dopytywany przez Beatę Lubecką o Kołakowskiego, wiceszef klubu PiS odpowiada, że ten dziś jeszcze się nie wypowiadał, więc może znów zostaje, „być może zmieni zdanie kolejny raz”. Jan Krzysztof Ardanowski? - Na razie zostaje. A jeśli kiedyś zdecyduje się na odejście, to przyszłość nie jest znana – komentuje Suski. Kryzys w partii? - Było to widać, że był jakiś kryzysik, ale wydaje się, że on już jest za nami – mówi polityk.

- A może romans z Pawłem Kukizem ma zabezpieczyć utrzymanie większości sejmowej? – pyta prowadząca. – A może… - odpowiada Gość Radia ZET. Dopytywany o przyjęcia do PiS posłów Kukiza, Marek Suski komentuje, że „być może ktoś ma takie plany, ale na razie są one odległe”. - W każdym Sejmie następują różne ruchy odśrodkowe. Kukiz miał swój klub, później mu się to rozsypało i poszedł do PSL, ale on przecież nie wstąpił do PSL, więc nie jest wykluczone, że znów odejdzie i znów będzie samodzielnie prowadził prace – komentuje polityk PiS. Dodaje, że może nastąpić rozstanie w Koalicji Polskiej „a którędy później podążą - pieśń przyszłości, poczekajmy”. - Przyszłość jest nieznana, ale na dziś mamy większość i nie planujemy przyspieszonych wyborów – zapowiada polityk partii rządzącej.

Marek Suski o obostrzeniach na czas świąt: Popieram bez entuzjazmu

- Bez entuzjazmu – odpowiada Gość Radia ZET, poseł PiS Marek Suski, pytany o to, czy popiera wprowadzenie obostrzeń na czas świąt Bożego Narodzenia. – Ale szczerze - nie jest to przecież zachcianka rządu tylko wynik pandemii – dodaje. - Podobać czy się nie podobać… Gdybyśmy mogli pozwolić sobie na dowolne podróżowanie, to pewnie byśmy podróżowali – mówi polityk partii rządzącej.

