Tak odpowiada na pytanie Beaty Lubeckiej o to, skąd nagle wziął się pomysł na to, by polskie rozgłośnie w 80 proc. nadawały polską muzykę. - Trzeba im [polskim artystom – red.] pomóc. To kwestia narodowej kultury – zaznacza wiceszef klubu PiS i pomysłodawca projektu. Dopytywany o to, z którymi artystami rozmawiał, Gość Radia ZET komentuje: - Nie wiem, czy mogę wymienić nazwiska, bo nie chcę nikogo narażać na hejt. - Można latać zagranicznym samolotem, ubierać się w zagraniczne ubrania, ale zagranicznej kultury nie można mieć. Trzeba mieć ją własną. Trzeba ją wspierać – podkreśla Suski i zaznacza, że obowiązkiem państwa jest bycie „mecenasem kultury”.

Jakiej muzyki słucha Marek Suski? - Oj, bardzo różnej. Jest wielu artystów z wielu branż. Bardzo lubię Ewę Demarczyk i Czesława Niemena – wymienia gość Beaty Lubeckiej. Nie chce jednak wymieniać żadnego nazwiska z funkcjonujących dziś artystów, by nikogo nie obrazić. Dopytywany o Marylę Rodowicza odpowiada, że ją zna. - Chyba raz czy dwa razy z nią krótko rozmawiałem. A od lat młodości zawsze jej muzyka nam towarzyszyła i niektóre przeboje są bardzo udane. Piękne słowa – ocenia wiceszef klubu PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji kultury Marek Suski.

Marek Suski o Pegasusie: To nie jest inwigilacja tylko kontrola operacyjna. Polska nie jest państwem samych aniołków

- Opozycja wmawiała [informacje – red.] o milionie inwigilacji itd. Ja mówię, że to od kilku do kilkuset osób rocznie. Co do inwigilacji – jak sobie przypominam, to była w czasach PO, bo to tam wchodzono do redakcji, wyrywano laptopy, zakładano dziennikarzom podsłuchy – mówi Gość Radia ZET, wiceszef klubu PiS Marek Suski, pytany o używanie systemu „Pegasus”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy przyznaje zatem, że służby inwigilują obywateli, polityk partii rządzącej odpowiada, że „to nie jest inwigilacja, to jest kontrola operacyjna, zgodna z prawem”. - We wszystkich krajach zwalcza się przestępczość używając tego rodzaju narzędzi. Polska nie jest państwem samych aniołków, mamy też różnych turystów, którzy mogą popełniać przestępstwa terrorystyczne. Musimy naszych obywateli chronić – podkreśla Suski. Dodaje, że to ochrona przed „terroryzmem i złodziejstwem”. Wiceprzewodniczący klubu PiS tłumaczy, że „wszyscy, którzy są podejrzani o popełnienie poważnego przestępstwa, mogą na wniosek prokuratury i za zgodą sądu podlegać tej właśnie operacyjnej kontroli, a jeśli kontrola nie wykazuje, że dana osoba popełnia przestępstwo, to takie dane są kasowane”. Gość Radia ZET podkreśla jednak, że nie ma pojęcia, czy taki system jak Pegasus, o takiej nazwie w ogóle istnieje.

Zaproszenie na posiedzenie senackiej komisji ds. Pegasusa? - Przyszedł mail. Od kogo? A, nie wiem – odpowiada polityk PiS. - Jak zobaczę, jaka jest podstawa prawna… Odbędzie się to w czwartek 27.01, ale akurat w ten czwartek mam komisję energii – dodaje Suski. Gość Radia ZET podkreśla: - Na spotkania koleżeńskie chodzę do tych, którzy są moimi kolegami, a nie do ludzi, którzy mają niepoważne zamiary.

Suski o Polskim Ładzie: Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle – tak powiedziałem premierowi

- Zdarzyły się rzeczywiście jakieś niedoróbki. Premier za to przepraszał – mówi polityk PiS Marek Suski, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Polski Ład. - Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle – tak powiedziałem premierowi, jak rozmawialiśmy na ten temat – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Co odpowiedział Mateusz Morawiecki? - Że Ministerstwo [Finansów – red.] pracuje dniami i nocami, żeby uzupełnić te niedoróbki – komentuje wiceszef klubu PiS.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA