Podkreśla również, że nie ma buntu na pokładzie PiS. - Prezes Kaczyński świetnie rozegrał tę sprawę. Przedstawił konkretną ustawę, którą opozycja też mogła poprzeć. Zrzucenie odpowiedzialności? Absolutnie nie. Sprawa walki z koronawirusem jest ponad podziałami politycznymi – komentuje Maląg. Dodaje jednak, że opozycja tradycyjnie wszystko krytykuje.

„Będzie pojawiało się bardzo dużo nazwisk na tej giełdzie”

Dopytywana o zmiany w rządzie, minister odpowiada: - Poczekajmy na te zmiany, które pan prezes zapowiedział; zarówno pan prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą podejmować decyzje. Zdaniem Gościa Radia ZET praca w rządzie to wykonywanie zadań powierzonych na pewien okres i zmiana może być w każdym momencie. Pytana przez Beatę Lubecką o to, czy jest spokojna o swoje stanowisko, Marlena Maląg komentuje: - Wyzwaniem było powierzenie mi tego stanowiska, ale będę tak długo wykonywać swoje zadania, jak długo ta misja będzie mi powierzona. - Nie spodziewa się pani czarnej polewki? – pyta prowadząca. - Nie zastanawiam się nad tym. Najważniejsze, byśmy działali dla Polski i Polaków – odpowiada Gość Radia ZET. Artur Soboń lub Henryk Kowalczyk nowym ministrem finansów? - Na tej giełdzie nazwisk będzie pojawiało się bardzo dużo nazwisk. Co do zmian – decyzje będą podejmowane w stosownym czasie. Nie będę się odnosić do tego, kto będzie ministrem finansów – mówi Maląg.

Minister o szczepieniach: Nic na siłę się nie zrobi

Niechęć do szczepień? - My, jako Polacy jesteśmy trochę przekorni. Nic na siłę się nie zrobi – odpowiada minister rodziny i polityki społecznej. Podaje jednak przykład DPS-ów: - Personel, mieszkańcy od początku podjęli decyzję, że się szczepią i dziś mamy wyszczepionych trzema dawkami ponad 40 proc., dwiema z kolei ponad 90 proc. Minister dodaje, że na 80 tys. mieszkańców, dziś jest ok. tysiąca zachorowań, ale przebieg choroby jest łagodny i w większości przypadków nie wymaga nawet hospitalizacji. - Dla mnie jako posła PiS i człowieka jest bardzo ważne, byśmy się szczepili – mówi Marlena Maląg. Pytana o liczbę zgonów, polityk odpowiada: - Z liczbą zgonów powinniśmy ostrożnie podchodzić do interpretacji. - Kiedy porównamy tę liczbę zgonów, są choroby współistniejące, to pokazuje, że działania są podejmowane tak, aby niwelować te negatywne skutki covidu – dodaje Gość Radia ZET.

Marlena Maląg zapowiada: Ułatwienie łączenia pracy z rodziną. Elastyczna, zdalna praca wejdzie jeszcze w tym roku

- Elastyczna praca, zdalna praca - te działania są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o wdrożenie. Rozwiązania wejdą [w życie – red.] jeszcze w tym roku – zapowiada minister rodziny i polityki społecznej w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Marlena Maląg dodaje, że te przepisy „muszą obowiązywać jak najwcześniej”. - Jesteśmy na ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką. Minister zapowiada również: - Kolejne rozwiązanie, które będziemy wprowadzać, to ułatwienie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

„Gdyby nie 500+ to sytuację demograficzną mielibyśmy jeszcze gorszą. Demografii nie zmienimy w ciągu roku czy dwóch”

Pytana przez prowadzącą o wysokość emerytur zależną od liczby dzieci, minister rodziny odpowiada: - Nie ma takich prac i na pewno nie będzie ich w tej kadencji, ponieważ to wymaga procesu i przygotowania. Jednak zdaniem Maląg, temat ten jest „bardzo ciekawy” i „warto o tym porozmawiać”. - Są takie rozwiązania w Europie, planuje je wprowadzić Słowacja w najbliższym czasie – dodaje polityk. Kiepska sytuacja demograficzna? - Gdyby nie było 500+, to sytuację demograficzną mielibyśmy jeszcze gorszą – ocenia Gość Radia ZET. Marlena Maląg zaznacza, że demografii nie da się zmienić w ciągu roku czy dwóch. Jej zdaniem najważniejsza jest inwestycja w rodzinę. - Jeśli mówimy o wyjściu z pułapki niskiej dzietności, to jest to oparte właśnie na rodzinie. To w rodzinie rodzą się dzieci – mówi minister. 30 proc. dzieci rodzi się w związkach nieformalnych? - Ale pierwszych. Już drugie i kolejne dziecko rodzi się w małżeństwie – komentuje Marlena Maląg.

Dopytywana o waloryzację 500+, minister odpowiada: - W tym roku nie będzie, będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny.

Czy będzie podwyższona wysokość diety? - Pracujemy nad rozwiązaniami, będziemy zmieniać to rozporządzenie. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. O ile dieta mogłaby wzrosnąć? Będziemy liczyć średnią inflację od momentu, kiedy ostatnie rozporządzenie było zmieniane – 2013 rok – odpowiada Gość Radia ZET.

Ulga rehabilitacyjna? „W fortelach emerytów zostaje więcej pieniędzy”

Pytana przez słuchacza o to, od czego seniorzy odliczą ulgę rehabilitacyjną, skoro nie zapłacą PIT-u, minister rodziny i polityki społecznej odpowiada, że „trwają prace w Ministerstwie Finansów czy przywrócić jakiś sposób odliczania”. - Musimy zwrócić uwagę na to, że w portfelach emerytów zostaje więcej pieniędzy w związku z prowadzeniem kwoty wolnej – dodaje Marlena Maląg. Minister zaznacza, że „w tym momencie rozwiązania legislacyjne są takie, jak w ustawie podatkowej”.

Podwyżki dla pracowników resortu rodziny? - W ustawie budżetowej jest zaplanowany wzrost dla pracowników. W nowym roku mamy kolejne środki z ustawy okołobudżetowej, które dostaną pracownicy. Pracownicy dostaną stosowne dodatki. Również przewidziana jest podwyżka wynagrodzeń – opowiada szefowa resortu. - W styczniu wynagrodzenia wypłacane zgodnie z rozporządzeniem, 17 lutego wypłacona 13. pensja, w marcu będą dodatki z ustawy okołobudżetowej. Plan jest taki, że od kwietnia wzrost wynagrodzeń – dodaje.

Pytana o ozusowanie umów zlecenie, minister odpowiada: - Mamy ustawę złożoną do prac rządu. - Prawdopodobnie, jeśli chodzi o wpisanie, to druga połowa lub trzeci kwartał tego roku. Nie chciałabym konkretnie mówić czy będzie to 2023 rok czy 2024 – komentuje.

RadioZET/MA